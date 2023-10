Enthüllt: So ist die Beziehung zwischen Tuchel und Freund

IMAGO/Mladen Lackovic

Christoph Freund und Thomas Tuchel sollen eine gute Beziehung zueinander haben

In der Vergangenheit eckte Thomas Tuchel bei seinen Ex-Klubs häufig mit sportlichen Leitern an. Beim FC Bayern München soll die Beziehung des Trainers zum neuen Sportdirektor Christoph Freund jedoch ausgezeichnet sein.

Wie der "kicker" berichtet, ist das Verhältnis zwischen Thomas Tuchel und Christoph Freund "überdurchschnittlich gut". Demnach tauschen sich die beiden täglich aus, die Gespräche seien zielführend.

Sowohl in sportlichen als auch personellen Fragen seien sich Tuchel und Freund oft einig. Gerade mit Blick auf die Entwicklung von Talenten verfolgen der Trainer und der Sportdirektor die gleichen Ziele. So sollen Nachwuchsspieler wie zum Beispiel Mathys Tel oder Frans Krätzig schrittweise an die Bundesliga herangeführt werden.

Freund hatte sich bei RB Salzburg ohnehin den Ruf erarbeitet, ein besonderes Auge für Talente zu haben. Heutige Stars wie Erling Haaland, Karim Adeyemi und Dayot Upamecano wurden von dem 46-Jährigen entdeckt.

Auch bezüglich potenzieller Neuzugänge sollen sich Tuchel und Freund im engen Austausch befinden.

Im Winter will der FC Bayern in der Abwehr nachlegen. In der Innenverteidigung sind die Münchner dünn besetzt. Auch ein defensiver Mittelfeldspieler, den Tuchel schon im Sommer öffentlich gefordert hat, könnte kommen.

Tuchel zofft sich mit Bossen seiner Ex-Klubs

Tuchel war in der Vergangenheit häufig mit anderen Verantwortlichen seiner früheren Arbeitgeber aneinander geraten. Die forschen Transferforderungen des 50-Jährigen haben nicht selten für Zoff-Potenzial gesorgt.

Bei Borussia Dortmund hatte sich der Coach mit dem ehemaligen Scout Sven Mislintat gestritten, bei Paris Saint-Germain hatte sich Tuchel mit Sportdirektor Leonardo angelegt. Auch beim FC Chelsea soll ein Zerwürfnis mit Blues-Boss Todd Boehly für die vorzeitige Entlassung gesorgt haben.