Duo beim FC Bayern vor dem Abschied?

IMAGO/Ulrich Wagner

Eric Maxim Choupo-Moting (l.) und Bouna Sarr (r.) vom FC Bayern

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen richtungsweisende Personalentscheidungen treffen. Bei einem Duo des deutschen Rekordmeisters deutet sich offenbar ein Abschied an.

Wie der "kicker" berichtet, soll Bouna Sarr den FC Bayern bei seinem Vertragsende im Sommer 2024 verlassen.

Der 31-Jährige war 2020 für rund acht Millionen Euro von Olympique Marseille an die Säbener Straße gewechselt. Der Rechtsverteidiger ist seitdem fast ausschließlich Reservist. Die Wege zwischen dem FC Bayern und Sarr werden sich somit aller Voraussicht nach am Saisonende trennen.

Choupo-Moting vor Abschied vom FC Bayern?

Laut dem Fachmagazin könnte Eric Maxim Choupo-Moting den Verein ebenfalls verlassen. Der Angreifer besitzt wie Sarr nur noch ein Arbeitspapier bis zum kommenden Sommer.

Allerdings spielt der 34-Jäheige sportlich eine größere Rolle. So hat Choupo-Moting in der laufenden Saison immerhin schon 203 Pflichtspielminuten für den FC Bayern absolviert. Hierbei erzielte der gebürtige Hamburger zwei Treffer.

Mit Harry Kane haben die Münchner jedoch einen neuen Superstar für den Angriff in den eigenen Reihen. Youngster Mathys Tel drängt sich in dieser Saison mit starken Leistungen (sechs Tore in elf Einsätzen) ebenfalls auf.

Daher könnte die Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und Choupo-Moting nach der laufenden Saison zu Ende gehen.

Harry Kane beim FC Bayern gesetzt

Der Mittelstürmer war 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain gekommen. In der vergangenen Saison hatte Choupo-Moting phasenweise einen Stammplatz inne, insbesondere in der letzten Hinrunde glänzte der Routinier als verlässlicher Torjäger.

Die Ankunft von Rekord-Neuzugang Kane hat die Hierarchie in der Münchner Offensivabteilung aber grundlegend verändert. Am Kapitän der englischen Nationalmannschaft führt beim FC Bayern kein Weg mehr vorbei.