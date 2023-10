Aufgedeckt: Bayern-Bosse zweifelten an Coman und Kimmich

IMAGO/Ulrich Wagner

Joshua Kimmich und Kingsley Coman zählen beim FC Bayern mittlerweile zu den Top-Stars

Zwischen 2014 und 2017 fungierte Michael Reschke beim FC Bayern als Technischer Direktor. In dieser Zeit erlebte der Manager mehr Höhen als Tiefen, musste sich allerdings auch regelmäßig in emotionalen Diskussionen mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge behaupten. Bei zwei heutigen Leistungsträgern des Rekordmeisters war eine Menge Überzeugungsarbeit nötig.

"Natürlich war es herausfordernd und manchmal schwierig, weil beide sehr meinungsstark sind und in Diskussionen mächtige Wucht entwickeln können", verriet Reschke, der mittlerweile für die Spielerberater-Agentur Stellar arbeitet, im Interview mit "Spox" und "Goal".

Dennoch war der Austausch stets fruchtbar. "Überzeugenden Argumenten gegenüber sind sie immer aufgeschlossen. Ich habe viele Diskussionen mit Hoeneß und Rummenigge erlebt, bei denen sie sich trotz anfänglicher Skepsis überzeugen ließen", enthüllte der 66-Jährige.

Als Beispiele führte Reschke die Verpflichtungen von Joshua Kimmich und Kingsley Coman an. Beide kamen 2015 nach München und zählen heute zu den Führungskräften der Mannschaft.

"Das waren keine Transfers, die für Bayern damals klassisch auf der Hand lagen - der eine hatte gerade mal zehn Zweitligaspiele absolviert, der andere hat bei Juventus nur minimale Spielzeit besessen. Man war verständlicherweise skeptisch, solche Spieler für verhältnismäßig hohe Summen zu verpflichten", erklärte Reschke, der gemeinsam mit dem immer noch aktiven Marco Neppe aber "alle Entscheidungsträger überzeugen" konnte.

FC Bayern: Reschke dementiert Comeback-Gerüchte nicht

Nach der Trennung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic wurde auch Reschkes Name zwischenzeitlich wieder an der Säbener Straße gehandelt. "Dazu will ich mich nicht äußern", blockte er eine entsprechende Nachfrage nun ab.

Dennoch fand er warme Worte für den deutschen Branchenführer. "Ich blicke aber gerne auf meine drei Jahre bei Bayern zurück. Die Zusammenarbeit mit Top-Leuten wie Guardiola, Ancelotti, Hoeneß oder Rummenigge war fantastisch", so Reschke.