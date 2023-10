Sportdirektor Kehl lobt BVB-Star Schlotterbeck

IMAGO/Moritz Mueller

Nico Schlotterbeck ist für den BVB am Ball

Während sich die deutsche Nationalmannschaft auf Länderspielreise in den USA befindet, weilt Nico Schlotterbeck in Dortmund. Der Innenverteidiger wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die DFB-Auswahl berücksichtigt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl attestiert dem Verteidiger dennoch eine positive Entwicklung.

"Nico ist sehr ehrgeizig, er hat sich in den vergangenen Wochen hartnäckig in die Saison gebissen und sich zuletzt gegen Union Berlin mit einem wahnsinnig schönen und wichtigen Tor selbst ein Erfolgserlebnis verschafft", wird Kehl vom "kicker" zitiert. Schlotterbeck hatte beim 4:2-Sieg des BVB gegen Union Berlin vor der Länderspielpause selbst getroffen.

Der 23-Jährige sei "im vergangenen Jahr als Persönlichkeit gereift und entwickelt sich nach einem Anpassungsprozess, der für jeden neuen BVB-Spieler völlig normal ist, kontinuierlich weiter", lobte Kehl den Abwehrmann. "Gleichzeitig ist er seiner mutigen Spielweise treu geblieben", befand Dortmunds Sportdirektor.

Während Schlotterbeck beim BVB gesetzt ist, wurde er vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die Nationalmannschaft nominiert.

Nationalmannschaft: Tür für BVB-Star Schlotterbeck offen

"Bei Nico (Schlotterbeck, Anm. d. Red.) ist es so, dass er natürlich sehr talentiert ist, mit großem Hunger zu gewinnen, aber ein bisschen zu viele Fehler gemacht hat", sagte der DFB-Coach am Rande des Länderspiels gegen die USA (3:1) am RTL-Mikro. Schlotterbeck hatte in seinen bislang elf Einsätzen für die Nationalmannschaft oftmals unglücklich agiert.

Die EM-Tür sei aber nicht zu, betonte Nagelsmann. "Alle die zu Hause geblieben sind, die bekommen auch die Inhalte, die wir die Woche besprochen haben", erklärte der 36-Jährige. Nagelsmann hob hervor: "Heißt, die können sich im Selbststudium vorbereiten und mit guten Leistungen wieder empfehlen."