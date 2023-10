Drastische Konsequenzen für Mazraoui gefordert

IMAGO/Joeran Steinsiek

Scharfe Kritik an Noussair Mazraoui vom FC Bayern

Mit dem Verbreiten eines Pro-Palästina-Videos in den sozialen Netzwerken sorgte Noussair Mazraoui vom FC Bayern für große Kritik. Aus der Politik werden nun drastische Konsequenzen für den marokkanischen Nationalspieler gefordert.

"Der Verein von Kurt Landauer, der von den Nazis als 'Juden-Club' bezeichnet wurde, darf das so nicht stehen lassen. Lieber FC Bayern: bitte sofort rausschmeißen. Zudem sollten alle staatlichen Möglichkeiten genutzt werden, ihn aus Deutschland zu verweisen", schrieb der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (CDU) bei X (vormals Twitter).

Ähnlich meldete sich auch Steiningers Fraktionskollege Christoph Ploß in dem Kurznachrichtendienst zu Wort: "Ich hoffe, der FC Bayern zieht Konsequenzen! Wer Verständnis für die furchtbaren Terrorangriffe der Hamas auf Israel hat, hat in Deutschland nichts zu suchen!"

"Nach seinen homophoben Entgleisungen nun auch noch Terror-Propaganda. Mazraoui raus!", forderte CDU-Politiker Felix Leidecker.

FC Bayern: Noussair Mazraoui reagiert auf Kritik

Mazraoui hatte bei Instagram einen kurzen Clip geteilt, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: "Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen." Im Bild ist eine wehende Flagge Palästinas zu sehen.

Dazu schrieb der Profi des FC Bayern in dem Eintrag vom frühen Sonntagmorgen "Ameen" (Amen) neben einem Emoji mit gefalteten Händen.

Am Sonntagabend hatte Mazraoui auf die auf ihn einprasselnde Kritik reagiert. In einer Erklärung in englischer Sprache hieß es: "Der Punkt ist, dass ich nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde." Er gab sich enttäuscht, dass er dies klarstellen müsse.

"Ich verstehe nicht, warum über mich das Gegenteil gedacht wird und warum ich mit hasserfüllten Gruppen in Verbindung gebracht werde", sagte Mazraoui weiter. Es gehe aktuell nicht darum, was er oder anderen denken. "Täglich werden unschuldige Menschen getötet durch diesen schrecklichen Konflikt, der außer Kontrolle geraten ist." Dagegen müsse man die Stimme erheben, die Situation sei "einfach unmenschlich. Abschließend möchte ich klarstellen, dass es nie meine Absicht war, bewusst oder unbewusst jemanden zu beleidigen oder zu verletzen."

FC Bayern hält sich bislang bedeckt

In einer anderen Instagram-Story teilte Mazraoui zudem einen Post, in dem vier Beiträge marokkanischer Nationalspieler abgebildet werden, nämlich jene des Bayern-Verteidigers selbst sowie des früheren Bundesligaspielers Abdelhamid Sabiri, von Hakim Ziyech (Galatasaray) und Zakaria Aboukhlal (FC Toulouse).

In dem Beitrag wird unter anderem behauptet, dass die Spieler mundtot gemacht werden sollten. "Es ist buchstäblich wir gegen die Welt!", heißt es darüber hinaus. Alle vier Fußballer teilten den Beitrag auf ihren Seiten.

Der FC Bayern äußerte sich bislang nicht zur Causa Mazraoui - ein Umstand, der in den sozialen Netzwerken ebenfalls großen Unmut hervorruft.