Irrer Tauschdeal zwischen FC Bayern und Real Madrid?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Alphonso Davies vom FC Bayern (l.) wird offenbar von Real Madrid umworben

Real Madrid wird weiterhin großes Interesse an Alphonso Davies vom FC Bayern nachgesagt. Nun kursieren Spekulationen über einen möglichen Tauschdeal zwischen den beiden europäischen Spitzenklubs.

Wie das spanische Portal "Defensa Central" behauptet, ist der FC Bayern an Aurélien Tchouaméni sowie Eduardo Camavinga interessiert. Demzufolge soll sich der deutsche Rekordmeister vorstellen können, einen Tausch-Deal mit Real Madrid zu tätigen. Die Königlichen buhlen ihrerseits wohl um Alphonso Davies.

Wandern Tchouaméni oder Camavinga im Gegenzug für den kanadischen Linksverteidiger möglicherweise nach München? Nein, will "Defensa Central" wissen. So soll Reals mächtiger Vereinspräsident Florentino Pérez die Mittelfeldspieler als wichtige Säulen für die Zukunft sehen.

Stattdessen wollen die Madrilenen angeblich Davies von einem Wechsel in Richtung Estadio Santiago Bernabéu überzeugen und somit den Druck auf den Bundesligisten erhöhen. Der 22-Jährige ist nur noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung an der Säbener Straße liegen derzeit auf Eis.

FC Bayern: Davies' Berater lässt aufhorchen

Davies' Berater Nedal Huoseh machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass sein Klient auch für andere Vereine interessant ist.

"Ich bin mir sicher, dass Real Madrid einer der Vereine sein könnte, die Davies gerne verpflichten würden", heizte der Spieleragent die Wechsel-Spekulationen rund um Davies im Gespräch mit "365Scores" an. Auch "mehrere Vereine aus der Premier League" würden zu den Kandidaten zählen. "Wir werden sehen, was passiert", fügte Huoseh hinzu.

Der Berater schloss gleichzeitig nicht aus, dass Davies ein neues Arbeitspapier beim FC Bayern unterzeichnen könnte. "Aber es hängt auch vom Klub ab", so Huoseh.

"Sport Bild" zufolge soll es bei den Vereinsbossen des FC Bayern "reichlich Verärgerung" gegeben haben, dass Davies' Agent öffentlich mit Real Madrid flirtete.