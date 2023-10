"Einmalige Chance": FC Bayern sucht nächstes Supertalent

IMAGO

Der FC Bayern fördert den Nachwuchs

In Kürze startet in München zum bereits zehnten Mal der FC Bayern Youth Cup, eines der größten Jugendturniere der Welt mit Teilnehmern von fünf verschiedenen Kontinenten. Der Rekordmeister hofft, auf diesem Wege neue Supertalente zu finden.

Vom 18. bis zum 23. Oktober findet der Wettbewerb in der bayerischen Landeshauptstadt statt, vertreten sind Jugendspieler aus Argentinien, Indien, Mexiko, Nigeria, Ruanda, Südafrika und den USA.

Insgesamt acht Mannschaften nehmen am "FC Bayern Youth Cup World Final 2023" teil, das am 21. Oktober beginnt. Das Finalturnier wird dann im altehrwürdigen Olympiastadion ausgetragen.

"Der FC Bayern Youth Cup ist Teil unserer internationalen Nachwuchsprogramme und bietet Nachwuchsspielern aus der ganzen Welt einen Einstieg in den Leistungsfußball. Durch dieses U16-Turnier haben internationale Talente die einmalige Chance, sich für unsere FC Bayern World Squad in den Vordergrund zu spielen oder den FC Bayern Campus auf sich aufmerksam zu machen", wurde Bayerns Direktor Nachwuchsentwicklung Jochen Sauer in einer Klubmitteilung zitiert.

Der Vereinsoffizielle ergänzte: "Die Vergangenheit zeigt, dass dadurch auch Jugendspielern, die keinem Nachwuchsleistungszentrum zugehörig sind, Chancen auf eine Karriere im Profifußball ermöglicht werden."

FC Bayern will "Vielfalt, Zusammenhalt und Toleranz in die Welt tragen"

Auch Marketing-Vorstand Andreas Jung ist voller Vorfreude. "Mit dem FC Bayern Youth Cup haben wir ein Format geschaffen, das bereits seit über zehn Jahren erfolgreich internationale Nachwuchsfußballer fördert", hob der Klub-Repräsentant hervor.

Der FC Bayern freue sich darüber, "dass wir den Spielern auch in diesem Jahr wieder zusammen mit regionalen Partnern der teilnehmenden Nationen ein außergewöhnliches Erlebnis bieten können, um sich sportlich zu beweisen sowie zudem gemeinsam unsere Werte Vielfalt, Zusammenhalt und Toleranz in die Welt zu tragen."