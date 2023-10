Exklusiv: Götze schwärmt von Bayern-Ikone

imago sportfotodienst

Mario Götze spielte in seiner Zeit beim FC Bayern mit vielen Weltstars zusammen

Mario Götzes Zeit beim FC Bayern war geprägt von Titeln - eine prägende Figur wurde der WM-Held von 2014 in München aber nie so richtig. Im Interview mit RTL/ntv und sport.de verrät Götze, welche Bayern-Ikone ihn fußballerisch am meisten beeindruckt hat.

Götze sang ein Loblied auf seinen früheren Bayern-Kameraden Thomas Müller. "Wenn man sieht, wie lange er schon dabei ist, was er alles erreicht hat, wie lange er auf dem Niveau spielt, auch international, wie viele Länderspieler er hat, und und und. Das spricht alleine schon für seine Qualität", sagte der Eintracht-Star.

Müller habe es zudem geschafft, sich sein "Skill-Set" neu zu erarbeiten und seine Qualitäten an den Fußball "richtig zu adaptieren", der in den vergangenen zehn Jahren "viel schneller und physischen" geworden sei, lobte Götze seinen langjährigen Teamkollegen bei Bayern und in der Nationalelf.

Aber: In Götze privater Rangliste der besten Fußballer, mit denen er je zusammengespielt hat, belegt Müller nicht den Spitzenplatz. "Für mich der beste Spieler war Franck Ribery, damals ist er ja auch Dritter beim Ballon d'Or geworden", erinnerte der 31-Jährige an seinen Start beim FC Bayern im Jahr 2013.

Damals belegte Ribery bei der Weltfußballer-Wahl nur den dritten Platz hinter Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, obwohl der Franzose mit den Bayern das Triple und auch die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres gewonnen. Eine Kür, die vor allem in Frankreich und München scharf kritisiert wurde.

Messi und Ronaldo seien einfach in einer eigenen Liga gewesen, sagte Götze. "Aber Franck gehörte damals auf jeden Fall unter die ersten Drei."

FC Bayern: Götze in München nicht der erhoffte Star

Götze wechselte 2013 vom BVB zum FC Bayern - es war einer der meistdiskutierten Transfers der Bundesliga-Geschichte, der zudem wenige Tage vor dem Champions-League-Endspiel zwischen den Münchnern und Dortmundern in Wembley publik wurde.

Mit dem FCB unter Pep Guardiola gewann Götze dreimal die Meisterschaft und zweimal den Pokal. Der erhoffte Starspieler wurde der Edeltechniker in München allerdings nicht. 2016 ging es für Götze zurück nach Dortmund, wo er seine alte Form auch nicht erreichte.

Erst bei der PSV Eindhoven gewann der Weltmeister von Rio den Spaß am Fußball zurück, 2022 kehrte er zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga zurück. Bei den Hessen ist er seitdem Leistungsträger.

Und in Zukunft? Da reizen Götze vor allem die USA - "ob mit oder ohne Fußball", wie er im Interview mit RTL/ntv und sport.de verriet. Ein Engagement in der MLS zum Karriereausklang könne er sich gut vorstellen. "Einfach auch, um einmal die Kultur zu verstehen, wie sie Sport, wie sie Fußball denken", so Götze.

Das ganze Interview mit Mario Götze sehen Sie hier auf dem Youtube-Kanal von RTL Sport.