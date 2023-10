Juwel des FC Bayern auf dem Radar von Real Madrid?

IMAGO/Laci Perenyi

Mathys Tel (r.) startet beim FC Bayern durch

Mathys Tel befindet sich beim FC Bayern auf einem sportlichen Höhenflug. Die Leistungen des frisch gebackenen französischen U21-Nationalspielers sind Real Madrid angeblich nicht verborgen geblieben.

Laut dem Portal "todofichajes" befindet sich Mathys Tel im Blickfeld der Königlichen. Wie es heißt, könnte der 18-Jährige sogar zu einer Alternativen zu Kylian Mbappé werden. Der Superstar von Paris Saint-Germain gilt in der spanischen Hauptstadt seit Monaten als potenzielle Königslösung für den Angriff.

Nun soll Tel in den Fokus von Real Madrid gerückt sein. Vor wenigen Wochen hatte bereits "Defense Central" vom angeblichen Interesse des Spitzenklubs berichtet. "Bild" griff das Gerücht damals auf und behauptete, dass an einem gesteigerten Interesse der Madrilenen zum diesem Zeitpunkt noch nichts dran sei.

Tel war im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Euro vom französischen Klub Stade Rennes zum FC Bayern gewechselt. Das Offensiv-Talent glänzt in der laufenden Saison als Edeljoker. So gelangen Tel in elf Pflichtspieleinsätzen bislang starke sechs Tore.

FC Bayern: Viel Lob für Mathys Tel

"Mathys macht es herausragend gut", lobte Cheftrainer Thomas Tuchel den jungen Franzosen zuletzt öffentlich. "Man sieht, er will Tore machen. Das ist auch eine super Eigenschaft", schwärmte Teamkollege Thomas Müller.

Der FC Bayern dürfte alles daran setzen, dass Tel dem Verein langfristig erhalten bleibt. Medienberichten zufolge hat sich der Vertrag des Hoffnungsträgers vor rund einem halben Jahr automatisch bis 2027 verlängert.

Real Madrid dürfte, sofern tatsächlich Interesse bestehen sollte, kaum eine Chance auf einen Kauf haben. Vielmehr könnten sich die Königlichen weiter auf Mbappé konzentrieren. Der PSG-Star besitzt nur noch ein Arbeitspapier bis zum Saisonende und wäre im Sommer somit ablösefrei erhältlich.