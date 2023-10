Überraschender Gegenwind für Nagelsmann

IMAGO/Stephen Nadler/M.i.S.

Hat einen erfolgreichen Start als Bundestrainer hingelegt: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann schickt sich an, den deutschen Fußball aus dem Jammertal zu hieven. Der neue Bundestrainer hat im Test gegen die USA ein gelungenes Debüt gefeiert und damit die Hoffnung auf eine erfolgreiche Heim-EM der zuletzt kriselnden Fußball-Nationalmannschaft wiederbelebt. Peter Neururer geht der Hype um den früheren Coach des FC Bayern jedoch zu weit.

Nach der peinlichen 1:4-Klatsche gegen Japan im September war die Stimmung rund um das DFB-Team auf dem Nullpunkt. Der Verband sah sich in der Folge gezwungen, Bundestrainer Hansi Flick von seinen Aufgaben zu entbinden - und das nur neun Monate vor der Europameisterschaft im eigenen Land.

Mit der Nachfolger-Wahl scheinen DFB-Direktor Rudi Völler und Co. richtig gelegen zu haben: Julian Nagelsmann hat in erstaunlich kurzer Zeit einen Stimmungsumschwung in und um die Mannschaft herbeigeführt. Der 36-Jährige ist momentan in aller Munde, einige erkennen gar einen Hype um den Ex-Übungsleiter des FC Bayern.

Peter Neururer verfolgt die Entwicklung allerdings mit einer gewissen Skepsis. "Dieser Hype, der im Augenblick um Julian Nagelsmann gemacht wird, als den Erfinder des Fußballs, als denjenigen, der dem deutschen Fußball und der Nationalmannschaft wieder das Leben eingehaucht hat, ist ein klein wenig, oder nicht nur ein klein wenig, sondern groß übertrieben", erklärte der Kulttrainer in seiner neusten Video-Kolumne für das Portal "Wettfreunde".

Nationalmannschaft: Neururer will "noch keine Urteile" hören

Noch stünde man ganz "am Anfang einer hoffentlich erfolgreichen Zeit" mit Nagelsmann, der freilich schon eine Menge bewegt hätte, so Neururer.

"Aber letztendlich steht da die Elf auf dem Platz, genauso wie in der Vergangenheit auch eine Elf auf dem Platz stand, die die Verantwortung trägt. Die Symbiose scheint im Augenblick zu stimmen, aber wir sollten jetzt noch keine Urteile abgeben", forderte er.

Zugleich erkannte auch Neururer an, beim 3:1-Erfolg gegen die USA "attraktiven" und "gut organisierten" Fußball gesehen zu haben. "Also ein Fußballspiel, was ich in dieser Qualität von der deutschen Nationalmannschaft schon lange nicht mehr gesehen habe", lobte der 68-Jährige.