Enthüllt: Mini-Ablöse für FC Bayern im Ouédraogo-Poker

Verlässt Assan Ouédraogo den FC Schalke 04 im nächsten Jahr in Richtung FC Bayern?

Assan Ouédraogo zählt zu den größten Mittelfeldtalenten Deutschlands, aus dem Kader von Zweitligist FC Schalke 04 ist der 17-Jährige schon gar nicht mehr wegzudenken. Doch der Youngster ist begehrt, auch der FC Bayern soll über eine Verpflichtung nachdenken. Nun wurden Einzelheiten über die mögliche Ablösesumme bekannt.

Der FC Bayern München müsste für das Schalker Ausnahmetalent Assan Ouédraogo eine Ablösesumme von gerade einmal zwölf bis 15 Millionen Euro hinlegen. Das berichtet "Sky" mit Verweis auf die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel für nationale Konkurrenten.

Ouédraogo besitzt beim FC Schalke 04 derzeit noch einen Nachwuchsvertrag, der sich am 18. Geburtstag im Mai kommenden Jahres automatisch in den ersten Profivertrag umwandelt. "Sport Bild" hatte zuletzt berichtet, dass in dem dann gültigen Arbeitspapier schon ab dem 1. Juli 2024 mehrere Ausstiegsklauseln greifen können. Die Höhe falle je nach Klubzugehörigkeit aber unterschiedlich aus.

Während nationale Konkurrenten wie der FC Bayern maximal 15 Millionen Euro zahlen müssen, werden Klubs aus dem Ausland noch etwas mehr zur Kasse gebeten. "Sky" zufolge wären dann immerhin 20 Millionen Euro fällig. Dem TV-Sender zufolge könnte sich Ouédraogo einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister durchaus vorstellen.

AC Mailand will sich mit Schalke-Bossen treffen

Im Werben um den vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler sei der FC Bayern aber nicht alleine.

Vor allem die AC Milan zähle zu den ernstzunehmenden Konkurrenten. Das Interesse der Italiener sei von allen Mitbewerbern sogar das am meisten konkrete, in der kommenden Woche soll ein Treffen mit Schalke-Verantwortlichen geführt werden. Schon im vergangenen Sommer sollen die Mailänder am U17-Europameister dran gewesen sein.

Der Revierklub hatte im Sommer 2022 bereits in Malick Thiaw ein weiteres Top-Talent an die Rossoneri abgegeben.

Assan Ouédraogo stand in der laufenden Zweitliga-Saison in bislang allen Pflichtspielen des FC Schalke 04 auf dem Rasen. Bei seinem Profidebüt für S04 am ersten Spieltag gegen den HSV gelang ihm sogar ein Tor.