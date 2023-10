Nagelsmann versteigert sein Premieren-Hemd

GETTY IMAGES/AFP/SID/ALEX GRIMM

Nagelsmanns Premieren-Hemd kommt unter den Hammer

Karos gegen Kohle - Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann wird sein auffälliges Hemd vom Debüt gegen die USA (3:1) kein zweites Mal tragen: Er will es für einen guten Zweck versteigern.

"Mir wird ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Tam-Tam darum gemacht", sagte Nagelsmann am Montag in Philadelphia.

Deshalb habe er die Anfrage, "ein paar Euro" für karitative Zwecke zu generieren, gerne angenommen. "Das ist schön, das erfüllt mich mehr mit einem Glücksgefühl", sagte Nagelsmann. Versteigert wird das Hemd beim RTL-Spendenmarathon: "Ich hoffe, dass viele Leute sich beteiligen."

Und am Mittwoch (2:00 Uhr MESZ/ARD) gegen Mexiko? Da, sagte der Bundestrainer, "ziehe ich vielleicht was ganz Langweiliges an".