Bericht: ManCity bezüglich Kimmich-Transfer "optimistisch"

IMAGO/Ulrich Wagner

Joshua Kimmich ist bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Droht dem FC Bayern ein Abschied von Joshua Kimmich? Manchester City soll am Mittelfeld-Star interessiert sein. Der amtierende Triple-Sieger rechnet sich bezüglich einer möglichen Verpflichtung angeblich gute Chancen aus.

Laut dem Portal "TEAMtalk" ist Manchester City "optimistisch", dass sich Kimmich dem Verein im kommenden Sommer anschließend wird.

Einer namentlich nicht genannten Quelle zufolge sollen die Skyblues "großes Interesse" am 28-Jährigen haben, sofern dieser auf den Markt kommt.

Kimmich besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2025. Der deutsche Rekordmeister würde wohl gerne mit dem Nationalspieler verlängern. Konkrete Verhandlungen zwischen Spieler und Klub hat es bis dato jedoch wohl nicht gegeben.

Zuletzt hieß es im im "Bild"-Podcast "Bayern Insider", der FC Bayern wolle sich darum bemühen, dass Kimmich langfristig im Verein bleibt. Der Rechtsfuß soll aber noch über seine sportliche Zukunft nachdenken, so "TEAMtalk".

FC Bayern: Transfer-Spekulationen um Joshua Kimmich

"ESPN" nannte den FC Barcelona unlängst als mögliche Wechsel-Option. Nach Informationen des US-Senders wurde der DFB-Star im Sommer sogar bei den Katalanen angeboten. Von welcher Seite aus dies geschehen sein soll, ging aus dem entsprechenden Bericht nicht hervor. Das Portal "90min" brachte den zentralen Mittelfeldspieler zuletzt bei Manchester City ins Spiel.

Am Ende dürfte viel davon abhängen, ob Kimmich zeitnah ein neues Arbeitspapier an der Säbener Straße unterzeichnet. Der Routinier läuft bereits seit 2015 für den FC Bayern auf. Kimmich ist unter Cheftrainer Thomas Tuchel gesetzt. Der Mittelfeldmann hat in der laufenden Saison bis dato elf Pflichtspiele für den deutschen Branchenprimus absolviert.

Glaubt man "TEAMtalk", wird Manchester City die Situation von Kimmich weiterhin genaustens beobachten.