Neue Knallhart-Kritik an Bayern-Coach Tuchel

Thomas Tuchel trainiert den FC Bayern seit rund einem halben Jahr

Im März trennte sich der FC Bayern von Trainer Julian Nagelsmann und engagierte Thomas Tuchel als Nachfolger. In der Folge holten die Münchner auf den letzten Metern noch die deutsche Meisterschaft, fußballerisch war jedoch erst nach der Sommerpause ein Fortschritt zu erkennen. Felix Magath bewertet die bisherige Arbeit des derzeitigen Bayern-Trainers daher durchaus kritisch.

"Ich kann von außen nur das beurteilen, was sportlich zu sehen ist: die Leistung, und da muss man sagen, dass er die Mannschaft, trotz der gewonnenen Meisterschaft, im letzten halben Jahr noch nicht in die Spur gekriegt hat", urteilte der 70-Jährige im Interview mit der "Abendzeitung".

Momentan steht der FC Bayern in der Bundesliga hinter Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart auf Tabellenplatz drei, in sieben Partien holte das Team fünf Siege und zwei Unentschieden.

Nicht genug, findet Magath: "Der FC Bayern hangelt sich in der Liga nach oben, aber er marschiert nicht. Man hat im Moment nicht den Eindruck, dass der FC Bayern - er war ja einer der besten Vereine Europas - diese Position auch in dieser Saison erreichen könnte."

Die Hinserie ist für den Altmeister ohnehin ein Muster ohne großen Wert. "Das, was bisher passiert ist, war ja nur ein Aufwärmen. Erst nach der Winterpause, wenn sie in allen drei Wettbewerben richtig gefordert werden, wird man sehen, wohin die Reise geht", so Magath, der dennoch fest davon überzeugt ist, dass der Serienmeister auch 2023/2024 wieder die Schale gewinnen wird.

FC Bayern: Magath rüffelt Tuchels "Holding-Six"-Forderung

Und trotzdem hat Magath Zweifel an Tuchel. Dessen wiederkehrende Rufe nach einer sogenannten "Holding Six" für das Mittelfeld fand der Ex-Nationalspieler total unangebracht.

"Das hätte er besser intern gemacht anstatt in der Öffentlichkeit. Damit hat er Kimmich, der in dieser Phase eh Probleme hatte, natürlich nicht geholfen", gab Magath zu bedenken: "Und da Thomas Tuchel diesen Satz mehrfach sagte, muss man ja davon ausgehen, dass das nicht zufällig war, sondern dass er das ganz bewusst gemacht hat."