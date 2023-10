IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Leroy Sané vom FC Bayern wird beim FC Liverpool ins Spiel gebracht

Der FC Liverpool ist angeblich an Leroy Sané vom FC Bayern interessiert. Doch sollten die Reds tatsächlich eine Verpflichtung des Flügelspielers in Betracht ziehen? Ein Ex-Profi des Klubs ist "hin- und hergerissen".

Laut "Mirror" befindet sich Sané auf dem Radar des FC Liverpool. Der 27-Jährige wäre ein möglicher Nachfolger für Mohamed Salah (Vertrag bis 2025), der immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht wird.

"Sané ist ein wirklich guter Spieler, der unbestritten talentiert ist. Die einzige Sorge ist, ob er mehr als 20 Tore pro Saison schießen kann", analysierte der ehemalige Reds-Torjäger John Aldridge das Transfer-Gerücht rund um den Offensiv-Star des FC Bayern in seiner Kolumne für "Liverpool Echo".

Würde Leroy Sané genug Tore schießen?

Sané sei "mit seinen 27 Jahren zwar noch recht jung, aber ob er es mit den Statistiken von Mo aufnehmen kann, ist eine andere Sache", so der 65-Jährige, der anmerkte: "Um die Liga gegen City zu gewinnen, muss man 90 Tore oder mehr schießen."

"Wenn man seine Stürmer verpflichtet, muss man sehen, wer in jedem zweiten Spiel ein Tor schießt. Kann Sané das schaffen? Ich weiß es nicht. Klopp hat Zeit, den Markt zu sondieren und herauszufinden, wer das Zeug dazu hat", fügte Aldridge hinzu.

Leroy Sané überzeugt beim FC Bayern

Salah hat in bislang 315 Pflichtspielen 192 Tore für den FC Liverpool erzielt. Sollte der 31-Jährige die Anfield Road in naher Zukunft tatsächlich verlassen, müsste ein passender Ersatz her.

Sané präsentiert sich beim FC Bayern in der laufenden Saison ebenfalls äußerst treffsicher. Dem Nationalspieler gelangen in den ersten elf Pflichtspielen schon sieben Tore.

Aldridge spielte zwischen 1987 und 1889 selbst für den FC Liverpool. 1988 gewann der Ire mit den Reds die Meisterschaft. Ein Jahr später folgte der Triumph im FA Cup.