Blitz-Abgang von Choupo-Moting?

Eric Maxim Choupo-Moting (m.) steht seit 2020 beim FC Bayern unter Vertrag

Beim FC Bayern hat Eric Maxim Choupo-Moting nach der Ankunft von Harry Kane einen schweren Stand. Dass der 34-Jährige noch lange in München bleibt, gilt als unwahrscheinlich. Nun machen Gerüchte über einen Wechsel des Stürmers nach Saudi Arabien die Runde.

Am Montag vermeldete der "kicker", dass Eric Maxim Choupo-Moting den FC Bayern im kommenden Sommer verlassen könnte. Der Kontrakt des Angreifers an der Säbener Straße läuft 2024 aus. Eine Vertragsverlängerung ist nach derzeitigem Stand eher unwahrscheinlich.

In der laufenden Saison hat der 34-Jährige, den immer wieder kleine Blessuren zurückwarfen, immerhin schon 203 Pflichtspielminuten für die Münchener absolviert. Hierbei erzielte der gebürtige Hamburger zwei Treffer. Mit Harry Kane haben die Münchner jedoch einen neuen Superstar für den Angriff in den eigenen Reihen. Youngster Mathys Tel drängt sich in dieser Saison mit starken Leistungen (sechs Tore in elf Einsätzen) ebenfalls auf.

FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting weckt Interesse

Daher könnte die Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und Choupo-Moting zeitnah zu Ende gehen. Laut Transfer-Journalist Ekrem Konur ist es durchaus möglich, dass der Kameruner den deutschen Rekordmeister bereits im Winter verlässt. Interesse an dem 73-fachen Nationalspieler soll es aus Saudi-Arabien geben.

Demnach sind gleich mehrere Klubs aus der Wüste an dem Angreifer interessiert, der in der vergangenen Saison mit 17 Treffern in 30 Pflichtspielen für die Münchener auf sich aufmerksam machte. Um welche Vereine es sich konkret handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Sollte sich das Interesse aus der Wüste intensivieren, wirkt dem Bundesligisten eine Ablöse für den Angreifer.

Der Mittelstürmer war 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain gekommen. In der vergangenen Saison hatte Choupo-Moting phasenweise einen Stammplatz inne, insbesondere in der letzten Hinrunde glänzte der Routinier als verlässlicher Torjäger.