Nagelsmann vor spannender Kimmich-Entscheidung

IMAGO/Stephen Nadler/M.i.S.

Bundestrainer Julian Nagelsmann soll die Nationalmannschaft zur Heim-EM führen

Julian Nagelsmann baut die Fußball-Nationalmannschaft um. Besonders spannend ist die Situation im zentralen Mittelfeld. Hier hat der neue Bundestrainer die Qual der Wahl.

sport.de zeigt, welche Stars zur Verfügung stehen und ordnet die EM-Chancen ein.

Ilkay Gündogan

Der 32-Jährige hat seinen Platz im zentralen Mittelfeld sicher. Wie groß die Wertschätzung für den Routinier ist, zeigt die Tatsache, dass Nagelsmann ihn schon als Kapitän für die Heim-Europameisterschaft bestätigt hat. Selbst bei einer Rückkehr von Manuel Neuer bleibt Gündogan im Amt.

"Es ist sehr wichtig, dass wir nicht hin und her switchen, sondern Kontinuität haben, da bin ich sehr zufrieden", betonte der Bundestrainer. Nagelsmann attestierte dem DFB-Spielführer eine "sehr gute Beobachtungsgabe".

Auf dem Platz fungiert Gündogan als Takt- und Ideengeber. Im gegen die USA (3:1) praktizierten 4-2-2-2-System füllte der Profi des FC Barcelona die offensivere Rolle der beiden zentralen Mittelfeldspieler aus. Folglich benötigt Gündogan einen defensiv orientierten Partner an seiner Seite.

Pascal Groß

Groß ist mit 32 Jahren plötzlich fester Bestandteil in der Nationalmannschaft. Im Duell mit den USA machte der Profi von Brighton & Hove Albion an der Seite von Gündogan wie schon im September gegen Frankreich (2:1) einen stabilen Eindruck.

"Pascal ist ein sehr schlauer und intelligenter Fußballer, sehr schlau im Raum, im Binden von Gegenspielern, ist mutig und hat ein gutes Gegenpressing, kann viele Positionen spielen", lobte Nagelsmann den Legionär.

Im Testspiel gegen Mexiko (Mittwoch, 2 Uhr) winkt Groß erneut ein Platz in der Startelf. Inzwischen stellt sich die Frage, ob der gebürtige Mannheimer sogar ein Stammelf-Kandidat für die Heim-EM ist. Der dreifache Nationalspieler gibt sich bislang bescheiden und betont, seine Rolle zu kennen. Bestätigt Groß die positiven Eindrücke, könnte diese größer und größer werden.

Leon Goretzka

Der Mittelfeldmann des FC Bayern muss um seine Rolle in der Nationalmannschaft kämpfen. Nachdem der 28-Jährige unter Ex-Bundestrainer Hansi Flick zuletzt nicht einmal mehr für den Kader berücksichtigt wurde, ist er unter Nagelsmann wieder Teil des DFB-Teams.

In der Partie gegen die USA wurde Goretzka in der Schlussphase eingewechselt. Ein Platz in der Startelf ist dem gebürtigen Bochumer nicht mehr sicher.

Letztlich muss sich Goretzka auch beim FC Bayern für höhere Aufgaben empfehlen. In München gehört der Achter trotz der Ankunft von Neuzugang Konrad Laimer weiterhin zum Stammpersonal. Im Gegensatz zu weiten Teilen der vergangenen Rückrunde macht Goretzka hierbei wieder einen stabilen Eindruck.

Joshua Kimmich

Die USA-Reise war für den 28-Jährigen krankheitsbedingt früh beendet. Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg mutmaßte im "Sport1-Doppelpass" deshalb, dass die Situation für Kimmich "nicht einfacher" wird. "Du kannst ja jetzt nicht sagen: 'Du warst krank, jetzt kommst du wieder und bist gesetzt'", meinte der TV-Experte.

Lothar Matthäus schaltete sich in seiner "Sky"-Kolumne ebenfalls in die Debatte um den Bayern-Star ein. Laut dem Weltmeister von 1990 könnten Kimmich und Gündogan ein "Traumpaar" in der Nationalmannschaft bilden, sofern die Zuständigkeitsbereiche klar geregelt sind.

Matthäus zufolge ist zudem eine Versetzung in die Abwehrreihe eine Option: "Wir haben keinen gelernten top Rechtsverteidiger und Kimmich spielt auch dort spitze."

Bei den Länderspielen im November dürfte sich zeigen, in welcher Rolle Nagelsmann seinen ehemaligen Schützling vom FC Bayern in der Nationalmannschaft einplant. Außenverteidiger oder Mittelfeld-Motor? Die Personalie Kimmich ist zweifelsohne eine der spannendsten im DFB-Team.

Robert Andrich

Robert Andrich wartet noch auf seinen ersten Länderspiel-Einsatz. Die Nominierung kam für den Abräumer von Bayer Leverkusen "sehr überraschend", wie er gegenüber sport.de verriet.

"Wir wollten auf der Sechs noch ein anderes Profil. Er ist ein Spieler, der im defensiven Zweikampf unglaublich aktiv ist, der eine Art Zerstörer sein kann und eine außergewöhnliche Siegesmentalität hat", erklärte Nagelsmann die Berufung des 29-Jährigen.

Bei Bayer Leverkusen kommt Andrich in der laufenden Saison überwiegend als Joker zum Zug. Mit einer solchen Rolle dürfte er in der Nationalmannschaft bereits zufrieden sein.

Weitere Kandidaten

Mit Emre Can, Felix Nmecha (beide Borussia Dortmund), Anton Stach (TSG Hoffenheim), Florian Neuhaus oder Julian Weigl (beide Borussia Mönchengladbach) stehen noch weitere zentrale Mittelfeldspieler zur Verfügung, die aktuell nicht im DFB-Kader sind.

Die Tür für die Europameisterschaft im eigenen Land sei noch nicht zu, betonte Nagelsmann in den vergangenen Tagen. Allzu viel Zeit für Eigenwerbung in der Nationalmannschaft bleibt aber nicht mehr.

Jannik Kube