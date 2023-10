Gespräche ruhen: Vergrault der FC Bayern Musiala?

IMAGO/Ulrich Wagner

Jamal Musiala gilt beim FC Bayern als großer Hoffnungsträger

Beim FC Bayern hat sich Jamal Musiala zu einem der besten Jungprofis der Welt entwickelt. Wenig überraschend will der Rekordmeister den Nationalspieler deshalb so schnell wie möglich mit einem neuen, langfristigen Vertrag ausstatten. Doch den Münchnern droht namhafte Konkurrenz.

Rein von den Zahlen her lief es für Jamal Musiala in der vergangenen Saison beim FC Bayern besser. 2023/2024 stehen für den 20-Jährigen nach acht Pflichtspielen erst drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen) zu Buche, oftmals wurde er von Trainer Thomas Tuchel nur eingewechselt.

Dennoch ist man an der Säbener Straße hochzufrieden mit dem Offensiv-Allrounder, der Stand jetzt noch bis 2026 an den Verein gebunden ist. Daher genießt die vorzeitige Verlängerung des Arbeitspapiers zu verbesserten Bezügen hohe Priorität bei den Bayern-Bossen.

Schließlich weiß die Chefetage um die Lockrufe aus dem Ausland für Musiala. Speziell in England, wo er einst seine fußballerische Ausbildung genoss, besitzt der Edeltechniker bis heute einen hervorragenden Ruf. Nach "Sport Bild"-Informationen ist der FC Liverpool um Starcoach Jürgen Klopp einer der Interessenten.

Wie das Magazin weiter berichtet, sind die Gespräche zwischen dem FC Bayern und Musiala jedoch "für die nächsten Monate ausgesetzt".

Hintergrund: Weil er in den vergangenen Wochen oftmals nicht zur Startelf zählte, will der gebürtige Stuttgarter zusammen mit seinem Management offenbar abwarten, wie sich sein Stellenwert innerhalb der Mannschaft in nächster Zeit entwickelt.

Musiala könnte beim FC Bayern zu den Top-Verdienern aufsteigen

Im April soll sich Musiala noch mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic getroffen haben, um sich erstmals über seine Zukunft beim FC Bayern auszutauschen. Danach wurde es allerdings ruhig.

Klar ist nur: Sollte Musiala am Ende doch verlängern, winkt ihm erheblich mehr Geld. Bislang streicht er ca. acht Millionen Euro pro Jahr ein, eine neue Unterschrift würde ihn voraussichtlich in die Riege der Top-Verdiener aufsteigen lassen.