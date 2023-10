Matthäus fordert Stammplatzgarantie für Bayern-Quartett

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Deutliche Matthäus-Forderung an den FC Bayern

Als Trainer hat man beim FC Bayern stets die Qual der Wahl. Auch in dieser Saison ist der Kader des Rekordmeisters wieder gespickt mit Stars, die in die erste Elf drängen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rät Coach Thomas Tuchel jedoch zu einer festen Achse in seiner Anfangsformation.

"Es gibt einige Spieler, die immer auf dem Feld stehen und gesetzt sein müssen: Jamal Musiala, Leroy Sané, Harry Kane, Joshua Kimmich", zählte Matthäus die seiner Meinung nach unverzichtbaren Akteure in der "Sport Bild" auf. "Das sind Spieler, die für mich nicht auswechselbar sind", stellte er klar.

Im Umkehrschluss wäre in der Offensive des FC Bayern dann allerdings nur noch ein Platz neben Musiala, Sané und Kane frei. Zwei der drei etablierten Top-Spieler Thomas Müller, Kingsley Coman und Serge Gnabry müssten Matthäus zufolge also stets auf die Bank.

Keine einfache Situation für den Trainer, der mit unzufriedenen Schützlingen leben und sie irgendwie bei Laune halten muss.

Jamal Musiala ein Härtefall beim FC Bayern

Einer der Härtefälle im Kader des FC Bayern war zuletzt Jamal Musiala. Trotz ansprechender Leistungen kam der Youngster oftmals nur als Joker ins Spiel, was sich angeblich auch negativ auf die geplanten Gespräche über eine Vertragsverlängerung auswirken könnte.

"Da gehört Jamal Musiala zu 100 Prozent dazu", sagte Matthäus nun zur Liste möglicher Stammspieler in München.

Der 62-Jährige ergänzte: "Ich sehe es auch nicht so, dass es Musiala ODER Müller heißen muss. Man kann sie sehr gut zu zweit in die Startelf integrieren."

Ein Wink mit dem Zaunpfahl für Übungsleiter Tuchel, der beide bislang selten zusammen aufstellte. In seinem bevorzugten System ist nur Platz für einen Mann auf der Zehn, in den vergangenen Wochen hatte Müller die Nase dabei leicht vorne.

Wem Matthäus beim FC Bayern in der Abwehr das Vertrauen schenken würde, ist derweil nicht überliefert.