Aufgedeckt: Auf diese Teambuilding-Maßnahme setzt Nagelsmann

IMAGO/Marc Schueler

Julian Nagelsmann hofft auf mehr Miteinander bei der deutschen Nationalmannschaft

Das Debüt als Bundestrainer verlief für Julian Nagelsmann überaus erfolgreich. Beim 3:1-Sieg gegen die USA überzeugte das DFB-Team über weite Teile des Spiels und agierte als Einheit. Mögliche Ursache: Eine Maßnahme des ehemaligen Trainers des FC Bayern, die die Grüppchen-Bildung innerhalb der Mannschaft vermeiden soll.

Seit vergangener Woche weilt die deutsche Nationalmannschaft in den Vereinigten Staaten, um zwei Testspielen zu absolvieren. Doch nicht nur sportliche Aspekte stehen bei der USA-Reise im Mittelpunkt. Auch das Miteinander im DFB-Team, das in den letzten Monaten unter Hansi Flick durchaus litt, soll gestärkt werden.

Laut der "Sport Bild" nutzt Julian Nagelsmann die Reise über den Großen Teich intensiv, um ein neues Wir-Gefühl im Kader zu implementieren. Nagelsmanns Credo an die Mannschaft: "Ich will Leichtigkeit sehen, spielt frei! Wir wollen Schritt für Schritt in jedem Spiel nach vorne kommen. Wir lernen und verbessern uns."

Spieler des FC Bayern und BVB-Stars an einer langen Tafel

Doch auch abseits des Feldes soll der neue Zusammenhalt gestärkt werden. Dafür hat der ehemalige Übungsleiter von RB Leipzig und dem FC Bayern die Tischordnung bei den gemeinsamen Essen verändert. Früher nahmen die Nationalspieler ihre Mahlzeiten an einzelnen Tischen für vier oder fünf Personen ein.

Nagelsmann setzt stattdessen auf eine lange Tafel, welche die Grüppchen-Bildung verhindern soll. Das bedeutet konkret: Die Spieler des FC Bayern, Borussia Dortmund und Co. werden ordentlich durcheinandergemischt und verkehren mehr mit Spielern, die sie nicht aus ihren Stammvereinen kennen.

Auch jüngeren oder neuen Spieler, die bislang noch nicht so häufig bei DFB-Lehrgängen zu Gast waren, soll so der Einstieg erleichtert werden. Die von Ilkay Gündogan bemängelte Barriere zwischen den älteren und jüngeren Spielern unter Flick soll abgebaut werden, sodass alle Spieler zu einer Einheit verschmelzen.