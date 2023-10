Kehrtwende? Boateng zurück im Bayern-Training

IMAGO/Mladen Lackovic

Jerome Boateng ist zurück im Training des FC Bayern

Bereits vor knapp zwei Wochen entschied sich der FC Bayern gegen eine Verpflichtung von Jerome Boateng. Doch auch nach der Absage weilte der Innenverteidiger weiter in München, um sich bei der Regionalliga-Mannschaft fit zu halten. Nun stand der 35-Jährige plötzlich erneut mit den Profis auf dem Rasen.

Anfang Oktober verkündete der FC Bayern, dass Jerome Boateng trotz der dünnen Personaldecke in der Innenverteidigung keinen Vertrag erhält. Dass der Rekordmeister ein zweites Engagement des Abwehrspielers ablehnte, lag übereinstimmenden Berichten zufolge nicht an seiner körperlichen Verfassung.

Diese soll sehr gut und in manchen Teilbereichen sogar besser als die der Stammspieler gewesen sein. Vielmehr entschieden sich die Münchner für eine Absage aufgrund des juristischen Ärgers, der dem Innenverteidiger in mittlerweile zweiter Instanz droht.

FC Bayern: Boateng zurück bei den Profis

In Folge der Absage kündigte Boateng an, dass er dennoch nicht aufgebe wolle und einen Wechsel ins Ausland anstrebe. Er spüre jeden Tag eine "unglaubliche Energie und Willen", rührte der 35-Jährige gegenüber der "Bild" für sich selbst die Werbetrommel. Er wolle es "allen zeigen", betonte Boateng, der sich weiterhin beim FC Bayern fit hält.

Zuletzt nahm der Weltmeister von 2014 an den Trainingseinheiten der Regionalliga-Mannschaft teil. Doch am Dienstag stand der Routinier überraschenderweise erneut mit dem Profis auf dem Trainingsplatz. Laut der "Bild" trainierte der gebürtige Berliner gut eine Stunde in der neunköpfigen Trainingsgruppe um Manuel Neuer mit, die während der Länderspielpause an der Säbener Straße geblieben sind.

Ob sich die Position des FC Bayern gegenüber einer Verpflichtung von Boateng doch noch geändert hat, geht es aus dem Bericht der Boulevardzeitung nicht hervor. Zuletzt wurde der ehemalige Nationalspieler von italienischen Medien auch mit der AS Rom in Verbindung gebracht.