Haaland geht leer aus: Ballon d'Or-Sieger durchgesickert

IMAGO/Jose Breton

Karim Benzema gewann den Ballon d'Or im vergangenen Jahr

Am 30. Oktober wird in Paris bereits zum 67. Mal der Ballon d'Or vergeben. Das Ergebnis der Wahl des besten Fußballers der Welt, die traditionell von der französischen Fachzeitschrift "France Football" durchgeführt wird, ist aber angeblich bereits jetzt an die Öffentlichkeit gelangt.

Die spanische "Sport" will nämlich erfahren haben, dass Lionel Messi in diesem Jahr den Titel holen wird. Der Superstar gewann im vergangenen Dezember mit Argentinien die Weltmeisterschaft in Katar.

Schon im Januar hatte der Dribbelkünstler die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres gewonnen. Für Messi wäre es bereits der achte Ballon d'Or, er würde Karim Benzema beerben.

Sollte der Bericht der Wahrheit entsprechen, wäre der Titel für den 36-Jährigen dennoch ein Novum. Bislang wurde der Preis stets an Akteure vergeben, die ihre Brötchen in Europa verdienen.

Messi spielt seit dem Sommer bei Inter Miami in der US-amerikanischen MLS. Zuvor kickte der 177-fache Nationalspieler bei Paris Saint-Germain.

Ballon d'Or: Ex-BVB-Star Haaland geht leer aus

Bei den Frauen soll Weltmeisterin Aitana Bonmati die begehrte Trophäe abräumen. Die 25-Jährige wurde bereits als beste Spielerin der WM in Australien und Neuseeland ausgezeichnet. Die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona wird somit aller Voraussicht nach ihre Teamkollegin Alexia Putellas entthronen.

Bei den Männern wurde im Vorfeld ein enger Zweikampf zwischen Messi und Erling Haaland erwartet. Der Norweger, der einst für den BVB stürmte, geht somit genauso leer aus wie sieben Akteure, die entweder in der letzten Saison oder aktuell in der Bundesliga spiel(t)en.

Auch DFB-Kapitän Ilkay Gündogan, der Triple-Sieger Manchester City im Sommer Richtung Barcelona verließ, stand auf der Liste der 30 Nominierten, die mit weiteren Superstars wie Kylian Mbappé und Robert Lewandowski überaus prominent besetzt war.