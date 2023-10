Harry Kane sorgt für irren Rekord

IMAGO/David Klein

Harry Kane traf gegen Italien doppelt für seine Three Lions

Englands Nationalmannschaft landete im prestigeträchtigen Duell mit Italien am Dienstagabend einen verdienten 3:1-Heimsieg, löste damit vorzeitig das Ticket für die EM 2024 in Deutschland. Englischer Held im Quali-Spiel gegen die Italiener war einmal mehr Harry Kane. Der Superstar des FC Bayern traf gleich doppelt, stellte damit auch einen neuen Rekord auf.

Zunächst besorgte der 30-Jährige im Londoner Wembley-Stadion den wichtigen 1:1-Ausgleich noch vor der Halbzeitpause, nachdem die Italiener zunächst durch Gianluca Scamacca in Führung gegangen waren.

Im zweiten Durchgang traf Kane dann auch noch zum 3:1-Endstand für seine Farben, besorgte damit die Vorentscheidung und die vorzeitige Qualifikation für die Europameisterschafts-Endrunde im kommenden Sommer.

Wie das englische Portal "The Athletic" vorrechnete, knackte der Mittelstürmer des FC Bayern einen Rekord in einer jahrzehntealten Statistik. Mit seinem Doppelpack gegen Italien steht Kane nun bei sagenhaften 24 Länderspiel-Toren, die er alleine im Wembley-Stadion erzielte. Auf dem Heiligen Rasen in Wembley tragen die Three Lions einen Großteil ihrer Heim-Länderspiele aus.

Kane trifft mit dem FC Bayern am Wochenende auf Mainz 05

Bis dato hatte ManUnited-Legende Sir Bobby Charlton den Bestwert gehalten, hatte in seiner Länderspielkarriere von 1958 bis 1970 insgesamt 23 Mal in Wembley getroffen.

Laut "The Athletic"-Angaben rangieren ohnehin nur die absoluten Stürmer-Ikonen des englischen Fußballs in der Bestenliste der Wembley-Rekordtorschützen. Hinter dem neuen Top-Mann Harry Kane und Ex-Weltmeister Bobby Charlton folgen in der Top Five unter anderem noch englische Fußballlegenden wie Gary Lineker (22 Wembley-Tore), Wayne Rooney (19 Wembley-Tore) oder Alan Shearer (18 Wembley-Tore).

Am kommenden Wochenende ist Harry Kane dann wieder mit dem FC Bayern im Einsatz, wenn es für die Münchner in der Bundesliga auswärts beim 1. FSV Mainz 05 um die nächsten Punkte geht.