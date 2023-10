IMAGO/CB

Beim letzten Bundesliga-Duell zwischen dem BVB und Werder spielten Nico Schlotterbeck (2.v.l.) und Niclas Füllkrug (3.v.l.) noch gegeneinander

Nach der zweiten Länderspielpause der laufenden Saison geht es an diesem Wochenende mit dem achten Spieltag in der Fußball-Bundesliga weiter. Den Anfang machen Borussia Dortmund und Werder Bremen, die sich am Freitagabend ab 20:30 Uhr im Signal Iduna Park gegenüberstehen werden. Wo wird die Partie BVB vs. Werder live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Die letzte Begegnung zwischen den Westfalen und den Hansestädtern in Dortmund nahm im August des letzten Jahres einen denkwürdigen Verlauf. Als Aufsteiger stellte sich Werder damals am dritten Spieltag im BVB-Stadion vor, trat entsprechend als krasser Außenseiter an.

Nachdem es bis zur 89. Minute nach einem normalen Spielverlauf ausgesehen hatte und die Schwarz-Gelben mit 2:0 in Front lagen, wurde es in den Schlussminuten richtig verrückt.

Die Bremer erzielten in der Schlussphase noch sensationelle drei Treffer und sorgten für eine große Überraschung. In der Rückbetrachtung der Spielzeit 2022/2023 gilt diese 2:3-Heimpleite des BVB als vermeintlich bitterste Niederlage und somit als ein Grund dafür, warum die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic letztlich "nur" Vizemeister hinter dem punktgleichen FC Bayern wurde.

Jetzt kommt es zur Neuauflage in Dortmund gegen die Werderaner, die erneut nur als Underdog beim Gastspiel gehandelt werden. Kann der BVB für die Heimpleite im letzten Jahr Revanche nehmen? Was reißt BVB-Stürmer Niclas Füllkrug beim Wiedersehen mit seinem Ex-Verein? Und wo wird der BVB gegen Werder live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft der BVB vs. Werder Bremen live im TV und Stream