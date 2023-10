Diese Achse wünscht sich Schweinsteiger für die EM

IMAGO/Germany v France

Bastian Schweinsteiger votierte für eine feste Achse im DFB-Team

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat sich mit der deutschen Kaderzusammenstellung des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann sehr zufrieden gezeigt. Nach Aussage der Klublegende des FC Bayern war bei der Nominierung für die USA-Reise ein klares Leistungsprinzip erkennbar.

Der neue Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft hatte im Vorfeld bereits erklärt, vor allem auf formstarke Spieler setzen zu wollen. Im aktuellen DFB-Kader, der am Dienstagabend Ortszeit in Philadelphia gegen die Auswahl Mexikos zum Testspiel antrat, traf das unter anderem auf BVB-Routinier Mats Hummels sowie den Debütanten Kevin Behrens vom 1. FC Union Berlin oder Chris Führich vom VfB Stuttgart zu.

Die Art und Weise, wie Nagelsmann seinen ersten Nationalmannschafts-Kader zusammengestellt hat, gefiel dem heutigen TV-Experten Bastian Schweinsteiger, der 121 Mal für Deutschland aufgelaufen war.

"Innerhalb der Mannschaft weiß jeder: Ok, wenn ich meine Leistung im Verein bringe, habe ich auch eine große Chance, in der Nationalmannschaft dabei zu sein. Und dann muss ich natürlich da auch performen", lobte Schweinsteiger in der "ARD" die Personalentscheidungen des neuen Bundestrainers.

Mit Blick auf die bevorstehende EM im eigenen Land im nächsten Jahr hofft der langjährige Mittelfeldspieler des FC Bayern darauf, dass sich Nagelsmann dieses Leistungsprinzip bei der Zusammenstellung des Nationalmannschaft beibehält.

Schweinsteiger mit Lob für BVB-Stürmer Füllkrug

Lediglich eine Achse soll es geben, welche quasi eine Art Nominierungsgarantie erhalten solle. Um welche Spieler es sich dabei nach Ansicht Schweinsteigers handeln solle, führte er im Vorfeld der Test-Partie gegen Mexiko aus.

"Ein Gündogan müsste das sein, auch ein Toni Rüdiger, der immer spielt. Bei Füllkrug hat es sich auch herauskristallisiert, als würde er immer gesetzt sein. Musiala natürlich, auch ein Florian Wirtz hat große Chancen. Sané gehört, so wie er jetzt spielt, zu einen der Besten auf der Welt, das muss man so sehen. Das sind die Spieler, bei denen ich sagen würde, dass sie auf jeden Fall bei der WM dabei sein müssen", meinte der 39-Jährige.

Auffällig dabei: Vom Deutschen Rekordmeister FC Bayern zählte Schweinsteiger mit Jamal Musiala und Leroy Sané somit nur zwei Spieler auf. Weitere FCB-Stars wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Thomas Müller wurden von Bastian Schweinsteiger nicht genannt.