Kehl sieht BVB auf "richtig, richtig gutem Weg"

IMAGO/Ralf Treese

Sebastian Kehl ist Sportdirektor beim BVB

Am kommenden Freitag setzt Vizemeister Borussia Dortmund die Bundesliga-Saison fort, startet um 20:30 Uhr gegen Werder Bremen in den achten Spieltag. Der randvolle Kalender mit vielen englischen Wochen im weiteren Herbst stellt dabei einen besonderen Reiz dar, wie BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hervorhob.

"Ich freue mich darauf, ich liebe diese Zeit mit den vielen Spielen, den Partien im Signal Iduna Park vor ausverkauftem Haus, den Reisen", meinte der ehemalige Nationalspieler im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

Im Heimspiel gegen Werder Bremen haben die Schwarz-Gelben die Zielsetzung ausgerufen, sich für die äußerst bittere 2:3-Heimniederlage aus dem Vorjahr zu revanchieren: "In der vergangenen Saison haben wir spät eine Führung aus der Hand gegeben und in der Nachspielzeit verloren. Am Freitag können wir nun vieles in die richtige Richtung lenken", führte Kehl dazu aus.

Nach den ersten sieben Bundesliga-Spieltagen rangiert der BVB derzeit auf Platz vier der Tabelle. Obwohl vor allem zum Saisonstart die Leistungen der Westfalen noch zu behäbig und fehlerbehaftet waren, steht die Elf von Cheftrainer Edin Terzic mit 17 Punkten aus sieben Spielen und keiner einzigen Niederlage sehr stark da.

Kehl klar: "BVB will immer um Titel mitspielen"

In seinem Zwischenfazit hob auch BVB-Sportdirektor Kehl in erster Linie die positiven Aspekte der bisherigen Spielzeit hervor: "Wir haben in den ersten Wochen keine Sterne vom Himmel gespielt, trotzdem haben wir uns gefangen, Mentalität gezeigt, Spiele gedreht, uns in allen Bereichen gesteigert. Wir sind auf einem richtig, richtig guten Weg."

Das klare Saisonziel Deutsche Meisterschaft wollte der 43-Jährige zwar nicht formulieren, trotzdem zeigte sich Kehl in dem Zeitungsinterview ambitioniert: "Das grundsätzliche Ziel hat sich nie verändert: Borussia Dortmund hat immer um Titel mitgespielt, will das immer und wird es immer tun. Aber es gibt eben Mannschaften wie Bayern, Leverkusen und Leipzig, die das auch wollen. Und durchs reine Formulieren ist noch niemand einem Titel auch nur einen Zentimeter nähergekommen."