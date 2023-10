Guirassy vor VfB-Abgang? Das sagt Hoeneß

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß sprach über seinen Top-Torjäger Serhou Guirassy

Nach seinem sensationellen Saisonstart mit 13 Toren in sieben Spielen ist Mittelstürmer Serhou Guirassy zum neuen Superstar beim VfB Stuttgart aufgestiegen. Trotz der aufkeimenden Transfergerüchte um den Superknipser der Schwaben gibt sich Trainer Sebastian Hoeneß betont gelassen.

Angesprochen auf die überragende Frühform des Guineers, meinte der VfB-Coach gegenüber der "Sport Bild": "Ich möchte nicht ausschließen, dass der Lauf von Serhou so weitergeht. Aber ich habe null Sorge, dass er die Bodenhaftung verliert", meinte der 41-Jährige, der mit den Stuttgartern nach sieben Spieltagen noch vor dem FC Bayern auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle rangiert.

Hoeneß habe bei Guirassy derzeit nicht das Gefühl, dass er aufgrund der größer gewordenen Begehrlichkeiten schon möglichst zeitnah das Ländle verlassen wolle.

"Er fühlt sich wohl in Stuttgart, Serhou hat richtig Bock, weiter mit uns erfolgreich zu sein. Man kann im Fußball nie etwas ausschließen, aber ich liege nicht nachts wach und mache mir Sorgen über einen Abgang", so der Stuttgarter Übungsleiter über den VfB-Angreifer, der die Torjägerliste im deutschen Fußball-Oberhaus aktuell mit großem Vorsprung anführt.

VfB Stuttgart tritt am Samstag bei Union Berlin an

Grundsätzlich führte Hoeneß aber nicht nur Stürmer Guirassy in Hochform an, warum das Team mit 22 Treffern nach sieben Spielen auf einen bockstarken Toreschnitt in der bisherigen Saison kommt.

"Es hat sich ein Spirit entwickelt, eine gute Mischung und eine Führungskultur. Das hilft, auch in schwierigen Phasen Spiele zu überstehen. Zudem helfen Erfolgserlebnisse", zählte Hoeneß auf.

Das nächste dieser Erfolgserlebnisse soll schon am kommenden Wochenende eingefahren werden, wenn es am Samstagnachmittag zum Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union gehen wird.