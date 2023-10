Medien: Hoeneß-Attacken gegen Tuchel sorgen für Unruhe

IMAGO/Ulrich Wagner

Zoff zwischen Uli Hoeneß (l.) und Thomas Tuchel beim FC Bayern

Trotz eines sportlich überzeugenden Saisonstarts brodelt es beim FC Bayern hinter den Kulissen. Insbesondere die jüngsten Verbal-Attacken von Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf Trainer Thomas Tuchel sorgen für Unruhe.

In der Führungsetage des deutschen Rekordmeisters herrsche angesichts von Hoeneß' Verhalten gegenüber dem Chefcoach großes Unverständnis, berichtet "Sport Bild" unter Berufung auf eigene Informationen. Das Blatt schreibt sogar von einem neuen "Pulverfass" beim FC Bayern.

Besonders brisant: Bei seiner Einstellung Ende März galt Hoeneß als einer der größten Tuchel-Fürsprecher im Verein.

Bei einer Trainingseinheit an der Säbener Straße demonstrierte er mit großer Geste seine Verbundenheit zum Nachfolger von Julian Nagelsmann, ließ sich im intensiven Gespräch mit dem neuen Übungsleiter ablichten.

Dem Bericht zufolge trieb die zähe Kaderplanung im Sommer aber einen Keil zwischen Hoeneß und Tuchel. Der 50-Jährige habe den Patron des FC Bayern mit seinen ständigen internen und öffentlichen Forderungen nach einem defensiv denkenden Sechser genervt, heißt es.

FC Bayern: Scharfe Kritik von Uli Hoeneß an Thomas Tuchel

Schon damals sprach Hoeneß ein Machtwort, indem er Neuzugang Konrad Laimer in einer Medienrunde als gute Lösung für diese Position anpries. Tuchels Rufe nach der "Holding Six" verstummten aber in der Folge nicht - aus Hoeneß' Sicht anscheinend ein Affront.

Einige Wochen hielt der 71-Jährige öffentlich mehr oder weniger still, zuletzt aber legte er heftig gegen Tuchel nach.

Im "BR" bezeichnete er die Nagelsmann-Entlassung der Ex-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic als "nicht unbedingt klug".

Gegenüber RTL/ntv und sport.de kritisierte Hoeneß Tuchels Aussagen zur Transfer-Politik dann als "unklug. Weil ich nicht mein eigenes Team schlecht aussehen lasse, indem ich sage, wir sind zu dünn besetzt, wir sind dies, wir sind jenes."

Entgegen der Meinung Tuchels sei der FC Bayern personell ausreichend besetzt. "Wenn Sie jedes Wochenende sehen, was wir auf der Bank sitzen haben – nur Nationalspieler –, dann haben wir keinen dünnen Kader", erklärte Hoeneß.