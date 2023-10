Hoeneß nennt Stützen des VfB-Erfolgs

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß fegt mit dem VfB Stuttgart gerade durch die Liga

Der VfB Stuttgart mischt unter Trainer Sebastian Hoeneß die Bundesliga auf. Im Mittelpunkt: Stürmer Serhou Guirassy, der schon 13 Buden gemacht hat. Dabei gibt es beim VfB noch weitere Erfolgsgaranten, wie Hoeneß weiß.

22 Tore hat der VfB in sieben Spielern seinen Gegnern eingeschenkt, Teams wie Bochum und Freiburg wurden am Neckar "guirassiert". Doch auch die Defensivbilanz kann sich durchaus sehen lassen, die Schwaben kassierten erst acht Gegentore, stehen - vom 1:5 in Leipzig abgesehen - hinten meist sicher.

Zum erhofften Rückhalt entwickelt sich Bayern-Leihgabe Alexander Nübel. "Alex ist ehrgeizig, ambitioniert, aber auch ein normaler Typ, ausgeglichen, ein Teamplayer", lobt Trainer Hoeneß in der "Sport Bild" seine Nummer eins.

Ein weiterer Faktor im VfB-Spiel: Angelo Stiller, der aus Hoffenheim kam. Der 22-Jährige lenkt im defensiven Spiel das Schwaben-Orchester, hat den schmerzhaften Abgang von Wataru Endo zum FC Liverpool aufgefangen.

"Wir waren fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, wenn wir uns um Angelo bemühen. Er spielt richtig stark, hat sich sofort gut eingefügt, ist integriert. Er macht das, was wir uns erhofft haben: Angelo belebt das Spiel, diktiert den Rhythmus, gibt uns Kontrolle und Ballsicherheit. Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist", sagt Hoeneß.

Der VfB ist wieder ein Sprungbrett für höhere Aufgaben - das gilt nicht nur für den umworbene Guirassy. Chris Führich hat den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft, Enzo Millot wurde für die U21 von Weltmeister Frankreich nominiert. Für Hoeneß zeigen diese Beispiele: "Wenn du als Mannschaft erfolgreich bist, dann gehen auch einzelne Erfolgsgeschichten daraus hervor. Es gibt Spieler, die diesen Schritt ebenfalls gehen können, noch Entwicklungspotenzial haben", so der Coach - Stiller sei auch so ein Kandidat.

VfB Stuttgart: Sieg über Freiburg gab Schwung

Hoeneß hat auch einen Schlüsselmoment für den VfB-Lauf ausgemacht. Das 5:0 am dritten Spieltag im Schwaben-Baden-Duell mit dem SC Freiburg, das dem 1:5-Nackenschlag in Leipzig folgte. "Dass wir nach dem Rückschlag in Leipzig das nächste Heimspiel gegen einen starken Gegner wie Freiburg gewonnen haben, war eine Initialzündung. Da wussten wir: Wir sind stark, wenn wir als Mannschaft zusammenhalten. Dieses Spiel hat einen Glauben entstehen lassen."

Hoeneß' Arbeit wird auch familienintern längst registriert - und zwar wohlwollend. Wenn er den VfB derzeit spielen sehe, "lacht einem das Herz im Leibe", sagte Onkel Uli jüngst im Interview mit RTL/ntv und sport.de. "Ich habe gelesen, was Uli gesagt hat: Solche Aussagen freuen mich natürlich", räumt Sebastian Hoeneß ein.

Am Samstag wollen die Stuttgarter auf ihrer Welle weiterreiten: In Köpenick trifft der VfB auf Union Berlin (15:30 Uhr, live im sport.de-Ticker).