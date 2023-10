IMAGO/KH

Lothar Matthäus übt Kritik am FC Bayern und warnt

Lothar Matthäus übt Kritik am FC Bayern wegen der teilweise öffentlich ausgetragenen Dissonanzen zwischen Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Trainer Thomas Tuchel.

"Der FC Bayern hat selbst wieder einige Schlagzeilen produziert. Ich dachte, man hätte aus der Vergangenheit gelernt. Anscheinend ist es nicht so. Ich finde das nicht gut für die Stimmung, es ist unnötig", sagte Matthäus gegenüber "Sport Bild".

Der Rekord-Nationalspieler warnte im Zuge dessen: "Der FC Bayern steht ohnehin vor einer schwierigen Saison, die Bundesliga wird kein Selbstläufer. Bayern wirkt noch nicht so dominant wie in der Vergangenheit."

Zuvor hatte Hoeneß öffentliche Kritik an Tuchel wegen seiner Aussagen zur Transfer-Politik des FC Bayern geübt. Diese seien "unklug" gewesen, monierte der langjährige Manager und Klub-Präsident im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Im "BR" sagte Hoeneß zudem, die Entlassung von Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann sei "nicht unbedingt klug" gewesen.

Entsteht "Misstrauen" beim FC Bayern?

"Wenn ich die Aussage von Uli Hoeneß als Trainer mitbekommen würde, dann würde ich mich fragen: Was mache ich überhaupt dort, wenn der andere Trainer besser ist als ich? Das war eine Aussage, die Thomas Tuchel sicher mitbekommen hat – und auf die es, so wie ich Thomas kennengelernt habe, irgendwann auch eine Antwort geben wird. Das Thema ist sicher noch nicht beendet", sagte Matthäus.

Durch Hoeneß' Attacken auf Tuchel entstehe "automatisch Misstrauen", so der Weltmeister von 1990. "Eingangs dachte man, dass Hoeneß und Tuchel miteinander harmonieren, wenn ich beispielsweise an die gemeinsamen Fotos am Trainingsplatz denke. Nun sind unterschiedliche Meinungen da."

Lothar Matthäus "wenig überzeugt" vom FC Bayern

Matthäus warf Tuchel vor, seine Forderung nach Neuzugängen "zu offensiv angegangen" zu sein. "Ein Trainer kann seine Wünsche äußern. Es ist aber der falsche Weg, das über die Medien zu machen."

Immerhin: Die Handschrift Tuchels sei "langsam zu lesen", stellte Matthäus heraus. "Es wird besser, aber es hat lange gedauert, bis ich unter Tuchel diesen positiven Weg erkennen konnte."

Im Endspurt der vergangenen Saison habe der FC Bayern ihn "wenig überzeugt", sagte der 62-Jährige. "Das war nicht fließend, nicht souverän, einfach nicht Bayern-like."