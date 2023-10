Zukunfts-Plan von Leroy Sané durchgesickert

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Leroy Sané überzeugt beim FC Bayern

Leroy Sané befindet sich aktuell in absoluter Topform. Der Nationalspieler vom FC Bayern weckt deshalb offenbar Begehrlichkeiten auf dem Transfermarkt. Zunächst will sich der DFB-Star aber wohl mit dem deutschen Rekordmeister über seine sportliche Zukunft unterhalten.

Laut "Sport1" bleibt der FC Bayern "erster Ansprechpartner" von Sané. Der 27-Jährige besitzt in München noch einen Vertrag bis 2025.

Durch seine starken Leistungen für den FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft macht sich der gebürtige Essener zwangsläufig auch für andere Vereine interessant.

Leroy Sané konzentriert sich auf Aufgaben beim FC Bayern

Nach Informationen der britischen Tageszeitung "Mirror" befindet sich Sané auf dem Radar des FC Liverpool. "Sport1" berichtet ebenfalls über die Gedankenspiele des Premier-League-Klubs.

Sané könnte bei den Reds die Nachfolge von Mohamed Salah (Vertrag bis 2025) antreten. Der 31-Jährige wird immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Der FC Bayern muss sich aber wohl noch keine ernsthaften Sorgen machen. "Sport1" zufolge macht sich Sané keine konkreten Zukunftsgedanken. Stattdessen will sich der Außenbahnspieler auf die bevorstehenden sportlichen Aufgaben konzentrieren.

Leroy Sané beim FC Bayern in Topform

Sané präsentiert sich in dieser Saison bislang in prächtiger Form. Der FC Bayern will seinen Leistungsträger daher unbedingt in den eigenen Reihen halten. "Wir werden in den nächsten Wochen Gespräche führen", kündigte Münchens Sportdirektor Christoph Freund unlängst an.

Sané sei "ein außergewöhnlich guter Spieler für Bayern München, ein Schlüsselspieler", lobte der Bayern-Funktionär und ergänzte: "Es wäre schön, wenn er lange in München bleiben könnte."

Sané war 2020 für rund 49 Millionen Euro von Manchester City an die Säbener Straße gewechselt.