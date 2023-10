FC Bayern plant angeblich Angebot für Mittelfeld-Ass

IMAGO/JASONPIX/Shutterstock

Englands Nationalspieler Kalvin Phillips (r.) ist Transfer-Kandidat des FC Bayern

Schlägt der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt zu? Kalvin Phillips von Manchester City soll sich wieder auf dem Radar des deutschen Rekordmeisters befinden. Nun wollen die Münchner angeblich Ernst machen.

Wie Transfer-Reporter Ekrem Konur berichtet, planen der FC Bayern sowie der FC Arsenal und Newcastle United ein Angebot für Kalvin Phillips. Nähere Details nennt der Journalist auf X (vormals Twitter) nicht.

"Bild" brachte Phillips zuletzt wieder als mögliche Mittelfeld-Lösung für den FC Bayern ins Spiel. Phillips wurde bereits im Sommer an der Isar gehandelt. Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel wünscht sich eine sogenannte "Holding Six" für den Kader. Eine Verpflichtung von João Palhinha (FC Fulham) platzte am zurückliegenden Deadline Day.

Nun könnte Phillips offenbar zu einer ernsthaften Alternative werden. Der 27-Jährige war im Sommer 2022 für rund 50 Millionen Euro von Leeds United zu Manchester City gewechselt. Jedoch spielt der Vize-Europameister von 2021 im Star-Ensemble von Pep Guardiola nur eine Nebenrolle.

Nach Informationen des TV-Senders "ESPN" kann sich Phillips daher mit dem Gedanken an einen Winter-Abschied von Manchester City anfreunden. Der defensive Mittelfeldspieler sei bereit, seine Optionen zu prüfen, hieß es unlängst in einem entsprechenden Bericht. Günstig dürfte der 29-fache Nationalspieler Englands nicht werden.

FC Bayern will finanzielle Vernunft walten lassen

Die Verantwortlichen des FC Bayern wollen im Januar nicht in einen Kaufrausch verfallen. "Wir werden, wenn wir bis dahin das Gefühl haben, dass wir Ergänzungen brauchen, etwas tun. Aber die ganz große Transferoffensive wird es mit Sicherheit nicht geben", stellte Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de bezüglich möglicher Winter-Neuzugänge unmissverständlich klar.

Schließlich sei der FC Bayern "ein Wirtschaftsunternehmen" und könne nicht nur "im Hier und Heute" leben, sondern wolle auch "die nächsten zehn Jahre gesund sein".