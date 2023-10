Werder Bremen plant offenbar Transfer-Coup

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Elias Saad glänzte unlängst im Test gegen Werder Bremen

Bei Werder Bremen läuft es in der Bundesliga derzeit überhaupt nicht rund, beim FC St. Pauli eine Etage tiefer dagegen schon. Deshalb wollen sich die Grün-Weißen angeblich im Winter beim Hamburger Klub bedienen.

Erst vor wenigen Tagen konnten sich die Verantwortlichen des SV Werder Bremen selbst ein Bild von den Leistungsträgern des FC St. Pauli machen, der nach neun Spieltagen die Tabelle der 2. Bundesliga anführt.

Beim 3:3 im Test der beiden Nordvereine stach besonders Angreifer Elias Saad hervor, der nach der Pause doppelt für die Hamburger traf. Offenbar Grund genug für die SVW-Bosse um Frank Baumann, den 23-Jährigen auf ihre Wunschliste zu setzen.

Zumindest legt das ein Bericht des tunesischen Portals "lapresse.tn" nahe. Demnach will Werder Saad am liebsten schon im Winter an die Weser holen.

Werder Bremen benötigt Verstärkungen für die Defensive

Der wieselflinke Linksaußen war erst im vorigen Januar aus der Regionalliga von Eintracht Norderstedt ans Millerntor gewechselt. Seither hat er eine beeindruckende Entwicklung hingelegt, die ihm gar in den Kader der tunesischen Nationalmannschaft verholfen hat.

In der laufenden Spielzeit erzielte Saad in zehn Pflichtspielen vier Tore für St. Pauli und trieb seinen Marktwert so in die Höhe. Da sein aktuelles Arbeitspapier noch bis 2026 gültig ist, wäre der dribbelstarke Flügelspieler sicher kein Schnäppchen.

Bei den finanziell angeschlagenen Bremern dürfte eine Verpflichtung des Shootingstars jedoch aus mehreren Gründen keine allzu hohe Priorität genießen.

Einerseits krankt Werder an einer extrem schwachen Defensive, weshalb Winterneuzugänge für die Hintermannschaft momentan als wahrscheinlicher gelten.

Andererseits erfüllt Saad als Außenstürmer ein Profil, das es in der Formation von Trainer Ole Werner derzeit gar nicht gibt. Der Übungsleiter setzt bislang meist auf ein 3-5-2 mit Doppelspitze. Sogenannte Winger gibt es darin nicht.