Schweinsteiger kritisiert DFB-Abwehr um desolaten Süle

IMAGO/Andy Lewis

BVB-Star Niklas Süle enttäuschte im Trikot der Nationalmannschaft

Auch wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den ersten Spielen unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann verbessert auftrat, zeigten sich vor allem beim 2:2-Unentschieden gegen Mexiko noch einige Schwachstellen in der Defensive. Bastian Schweinsteiger, selbst jahrelang Führungsspieler beim FC Bayern und im DFB-Team, legt den Finger in die Wunde.

"Bei beiden Gegentoren sah die deutsche Abwehr nicht gut aus. Mit Blick auf die EM muss sich eine stabile Defensive finden, um im Turnier weit kommen zu können", schrieb Schweinsteiger am Mittwoch bei X (ehemals Twitter).

In der Tat hatte sich die Hintermannschaft um den indisponierten BVB-Profi Niklas Süle teils haarsträubende Fehler geleistet und die Mexikaner immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen eingeladen.

Entsprechend schlecht kam die deutsche Verteidigung in der Einzelkritik bei sport.de weg.

Insgesamt sah Schweinsteiger im Lincoln Financial Field von Philadelphia "ein intensives und umkämpftes Spiel mit einem gerechten Unentschieden". Der 39-Jährige war dabei als TV-Experte für die "Sportschau" im Einsatz.

Nationalmannschaft: Schweinsteiger erkennt Nagelsmanns "Handschrift"

Schweinsteiger sieht die Nationalmannschaft nach dem Tiefpunkt im September, als Hansi Flick im Anschluss an eine peinliche 1:4-Klatsche gegen Japan von seinen Aufgaben entbunden wurde und landesweit EM-Panik ausbrach, wieder auf dem richtigen Weg.

"In beiden Spielen war eine positive Entwicklung des DFB-Teams und die Handschrift des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann zu erkennen", lobte der Weltmeister von 2014.

Im November stehen die letzten beiden Länderspiele des Kalenderjahres 2023 auf dem Programm. Gegner der abschließenden Tests sind die Türkei (18.11.) und Österreich (21.11.), die sich beide schon für die Endrunde in Deutschland qualifiziert haben.