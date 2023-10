Darum verzichtete der BVB auf den Boniface-Transfer

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Victor Boniface wechselte zu Bayer Leverkusen statt zum BVB

Mit etwas anderem Verlauf hätte der derzeit beste Stürmer von Bayer Leverkusen, Victor Boniface, wohl auch bei Borussia Dortmund landen könnten. Nun hat BVB-Sportchef Sebastian Kehl erklärt, warum ein möglicher Transfer des treffsicheren Nigerianers nicht zustande kam.

"Was wäre, wenn ...", die große Frage des Lebens beschäftigt dieser Tage auch Borussia Dortmund. Denn BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat nun der "WAZ" erklärt, dass er einem möglichen Transfer des jetzigen Leverkusen-Shootingstars Victor Boniface nicht hinterhertrauert.

Damit bestätigte Kehl einen entsprechenden Bericht von "Sport Bild", nach dem die Schwarz-Gelben bereits im letzten Winter die Chance hatten, den 22-Jährigen unter Vertrag zu nehmen.

"Ich ärgere mich überhaupt nicht, weil ich weiß, dass gerade in meinem Job Timing und Rahmenbedingungen unfassbar wichtige Elemente sind, um im richtigen Moment eine Entscheidung treffen zu können. Zu dem Zeitpunkt, zu dem solche Transfers angebahnt und umgesetzt werden, wussten wir nicht, dass Jude Bellingham verkauft werden würde. Es gab ergo kein Budget", blickte Kehl nun ohne Frust zurück.

Außerdem sei es damals "nicht unbedingt der Plan" gewesen, "dem Kader einen weiteren Neuner hinzuzufügen", fügte der BVB-Sportdirektor an.

BVB: Sebastian Kehl findet Entwicklung "spannend"

"Ich finde es unabhängig von der Personalie Boniface trotzdem spannend, wie sich Spieler, die wir auf dem Zettel haben, bei anderen Klubs entwickeln", sagte Kehl, dem die spektakulären Spiele des Stürmers im Leverkusen-Trikot nicht verborgen blieben.

Acht Tore erzielte Boniface bislang in seinen neun wettbewerbsübergreifenden Einsätzen für die Werkself, sieben davon in der Bundesliga, wo er nach dem Überraschungsführenden Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart (13 Tore) und Harry Kane vom FC Bayern (8) [zusammen mit Jonas Wind vom VfL Wolfsburg] Platz drei im Torjäger-Ranking belegt.

Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund treffen erstmals in dieser Saison am 3. Dezember in der BayArena aufeinander. Dann erwartet die Werkself um Boniface den BVB um 17:30 Uhr zum Sonntagabend-Spiel des 13. Spieltages.