Droht Mazraoui der Rauswurf beim FC Bayern?

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Muss Noussair Mazraoui den FC Bayern verlassen?

Nach seinem Pro-Palästina-Post im sozialen Netzwerk Instagram droht Noussair Mazraoui beim FC Bayern offenbar der Rauswurf.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, mehren sich klubintern die Zweifel daran, ob der marokkanische Nationalspieler nach seiner Verfehlung noch zu halten ist.

Als mögliche "Blaupause" für den Umgang mit der Causa Mazraoui beim deutschen Rekordmeister könne demnach der Rauswurf von Anwar El Ghazi beim Liga-Konkurrenten FSV Mainz 05 dienen.

Der ebenfalls marokkanisch stämmige Niederländer habe "in einer Art und Weise Position zum Konfikt im Nahen Osten bezogen, die für den Verein so nicht tolerierbar war. Der Freistellung voran ging ein ausführliches Gespräch zwischen Vorstand und Spieler", hatten die Rheinhessen ihre Entscheidung gegen eine weitere Zusammenarbeit am Dienstag begründet.

Zunächst steht aber auch in München ein persönliches Gespräch mit Mazraoui an, wie der FC Bayern zuletzt bereits offiziell ankündigte.

Dem Bericht zufolge soll ein Termin dafür im Laufe des Mittwochs feststehen, wenn der 25-Jährige von seiner Länderspielreise zurückkehrt.

FC Bayern: Muss auch Kingsley Coman zum Rapport?

Der FC Bayern wolle bei dem Treffen mit Mazraoui vor allem klären, ob der 2022 von Ajax Amsterdam verpflichtete Außenverteidiger selbst radikale Ansichten vertritt oder sich zu seinem umstrittenen Posting hinreißen ließ, heißt es.

Außerdem, so die "SZ" weiter, überlege man in der Münchner Führungsetage derzeit, unabhängig von der Entscheidung im Fall Mazraoui, auch den Rest seiner Profi-Mannschaft für den Umgang mit der extrem heiklen Nahost-Thematik zu sensibilisieren.

Zudem droht womöglich Mazraouis Teamkollege Kingsley Coman ebenfalls ein Gespräch mit den Bossen, wegen eines Posts seiner Freundin, in dem Israel angeblich "Genozid an den Palästinensern" vorgeworfen wird.