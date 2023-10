Weg zum FC Bayern frei? Phillips deutet ManCity-Abschied an

IMAGO/Anna Gowthorpe/Shutterstock

Kalvin Phillips wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Kalvin Phillips wird als potenzieller Winterzugang beim FC Bayern gehandelt. Der defensive Mittelfeldspieler von Manchester City sprach nun öffentlich über seine Wechselgedanken.

Unter Pep Guardiola kommt Phillips bei ManCity kaum zum Zug. Erst fünf Pflichtspieleinsätze stehen in dieser Saison zu Buche. Von Beginn an durfte der 27-Jährige nur in der 3. Runde des EFL Cups gegen Newcastle United (0:1) ran. Ansonsten stehen nur Kurzeinsätze zu Buche.

Kein Wunder, dass der englische Nationalspieler mit einem Abschied von den Sky Blues in Verbindung gebracht wird. Der FC Bayern gilt als möglicher neuer Arbeitgeber. Phillips deutete nun erstmals seine Wechselabsichten an.

"Ich will mehr Spielminuten"

"Als Fußballer will man immer spielen. Und das ist natürlich auch bei mir der Fall", sagte er dem TV-Sender "Channel 4 Sport" und ergänzte: "Ich will mehr Spielminuten, und offenkundig habe ich die in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht bekommen. Also ist das eine Sache, die will."

Diese gewünschte Spielzeit, die er mit Blick auf dem EM 2024 braucht, könnte Phillips beim FC Bayern winken. Der Münchner Cheftrainer Thomas Tuchel wünscht sich schließlich eine sogenannte "Holding Six" für den Kader.

Im Sommer hätte eigentlich João Palhinha vom FC Fulham nach München kommen sollen. Der Deal scheiterte allerdings auf die Zielgeraden.

Ob die Münchner im Fall von Phillips zu einem Kauf oder doch nur einer Leihe bereit wären, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass ManCity den 27-Jährigen nicht zum Schnäppchenpreis ziehen lassen würde. Erst im Sommer 2022 zahlte der englische Meister noch rund 50 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim englischen Spitzenklub bis 2028 läuft.

Viel günstiger dürfte Palhinha auch nicht zu haben sein. Am Deadline Day hatte Fulham rund 65 Millionen Euro für den 28 Jahre alten portugiesischen Nationalspieler aufgerufen.