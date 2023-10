Davon hängt das Neuer-Comeback gegen Mainz ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Manuel Neuer steht vor seinem Comeback beim FC Bayern

Manuel Neuer winkt sein Comeback für den FC Bayern. Gegen den 1. FSV Mainz 05 steht der Torwart dem deutschen Rekordmeister wohl wieder zur Verfügung.

Schon am Montag hatte der "kicker" berichtet, dass Neuer nur noch auf das Go seiner Ärzte und seines Trainerteams wartet. Grünes Licht für seine Rückkehr auf den Platz habe der 37-Jährige nun bekommen.

Demnach haben sowohl die verantwortlichen Mediziner als auch Torwarttrainer Michael Rechner einen Einsatz Neuers abgesegnet.

Ob Trainer Thomas Tuchel Neuer beim Auswärtsspiel am Samstag (18:30 Uhr/Sky) in Mainz einsetzen wird, sei allerdings noch nicht sicher. Dem Fachmagazin zufolge soll die Entscheidung kurzfristig und in Absprache zwischen den beiden fallen.

Neuer erst gegen Darmstadt in der Startelf des FC Bayern?

Am 21. Oktober sind die Münchner in Mainz zu Gast, drei Tage später geht es in der Champions League bei Galatasaray Istanbul weiter. Das nächste Heimspiel steht am 28. Oktober gegen Darmstadt 98 an.

Der TV-Sender "Sky" hatte bereits berichtet, Neuer wolle spätestens gegen Darmstadt wieder im Tor und dann auch direkt in der Startelf stehen.

Seit Dezember 2022 war Neuer zum Zuschauen verdammt, kurz nach der Winter-WM in Katar hatte er sich beim Skitourengehen den Unterschenkel gebrochen.

Zwischenzeitlich warfen den Schlussmann Komplikationen bei der Genesung zurück, jetzt ist er aber wieder Teil des Teamtrainings an der Säbener Straße.

Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft musste Neuer hingegen zuletzt einen Rückschlag einstecken. Dem Routinier wurde in seiner Abwesenheit das Kapitänsamt entzogen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte bereits vor den zurückliegenden Länderspielen gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2), dass Gündogan die Binde bis mindestens zur Heim-Europameisterschaft 2024 tragen wird. Neuer hatte das Amt seit 2016 offiziell inne.