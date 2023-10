Nach Reisestress: Droht Füllkrug beim BVB jetzt die Bank?

IMAGO/Revierfoto

Niclas Füllkrug (l.) konkurriert mit Sebastien Haller um den Stammplatz in der Sturmspitze

BVB-Torjäger Niclas Füllkrug steht vor einem ganz besonderen Bundesliga-Spiel am Freitagabend, wenn es für Borussia Dortmund ab 20:30 Uhr gegen seinen Ex-Klub Werder Bremen gehen wird. Für allzu große Emotionen wird allerdings wohl zunächst kein Platz sein, droht dem Angreifer der deutschen Nationalmannschaft doch zunächst die Ersatzbank.

Sportliche Gründe für einen Startelf-Verzicht gibt es derzeit beim amtierenden Bundesliga-Torschützenkönig wahrlich keine, war die US-Reise mit Toren gegen die USA und Mexiko doch ein voller Erfolg für Füllkrug.

Allerdings lassen die Reisestrapazen der letzten Tage den Schluss zu, dass dem 30-Jährigen gegen seinen Ex-Klub, für den er noch die ersten zwei Saisonspiele in der Startelf gestanden hatte, zunächst eine Pause auf der Ersatzbank zugestanden wird.

Als erste Alternative hat sich Sebastien Haller, dem seine überragende Form aus der letzten Rückrunde völlig abhanden gekommen war, ebenfalls viel neues Selbstvertrauen während der Länderspielphase geholt.

Haller traf für die Elfenbeinküste sowohl gegen Südafrika als auch gegen Marokko und untermauerte damit klar seine Ambitionen, endlich auch beim BVB wieder richtig durchzustarten. In der bisherigen Saison wirkte Haller zwar in allen Dortmunder Bundesliga-Spielen mit, wartet aber noch auf seinen ersten Saisontreffer.

BVB will wieder an die Tabellenspitze

Besonders spannend wird die Frage nach der Stürmerhierarchie bei Borussia Dortmund beim Blick auf den dritten Neuner im Bunde. Auch Youssoufa Moukoko hat nämlich die Tage im Kreise der deutschen U21-Nationalmannschaft genutzt, um sich den Frust der letzten Woche von der Seele zu ballern.

In der Bundesliga mit lediglich vier Kurzeinsätzen zu Buche stehend, traf er beim 3:2-Sieg der deutschen Youngsters in Bulgarien am vergangenen Freitag gleich dreifach, wurde zum umjubelten Matchwinner seiner Mannschaft.

Da Moukoko am frühesten zurück in Dortmund war und somit am frischesten sein dürfte, winkt auch dem 18-Jährigen ein Startelf-Einsatz gegen Werder Bremen.

Cheftrainer Edin Terzic hat mehr denn je die Qual der Wahl, wenn am Freitagabend erneut für mindestens einen Tag der Sprung an die Tabellenspitze gelingen soll.