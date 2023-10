Steile These zur Guirassy-Serie: "Noch herrscht Ruhe"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy hat schon 13 Saisontore erzielt

Mit sagenhaften 13 Toren nach sieben Spieltagen ist Serhou Guirassy der Überflieger schlechthin der bisherigen Bundesliga-Saison. Der kometenhafte Aufstieg des Superknipsers des VfB Stuttgart war in dieser Dimension nicht erwartet worden - und überrascht den zweimaligen Torschützenkönig Stefan Kuntz trotzdem nicht allzu sehr.

Für Kuntz ist Serhou Guirassy das perfekte Beispiel dafür, wie sich ein Profi-Kicker aus eigenem Antrieb noch mitten in seiner Karriere auf ein neues Level heben kann.

"Auch wenn es jahrelang nicht richtig funktioniert, hat man immer die Chance, etwas zu ändern, wenn man heiß darauf ist, ständig alles hinterfragt und den Drang hat, sich immer weiter zu verbessern. Guirassy beweist das – und dazu hat er einfach einen Lauf", schrieb Kuntz in einem Gastbeitrag im "kicker" über den 27-Jährigen.

Fand er bei seiner ersten Bundesliga-Station beim 1. FC Köln zwischen 2016 und 2019 doch praktisch noch nicht statt, traf in 21 Bundesliga-Einsätzen für den Effzeh lediglich viermal, entwickelte sich Guirassy im Ländle innerhalb eines Kalenderjahres zum absoluten Top-Stürmer, der den VfB Stuttgart bis auf den zweiten Tabellenplatz nach oben ballerte.

VfB Stuttgart tritt beim 1. FC Union Berlin an

Auch der noch frühe Zeitpunkt der Saison kommt dem Guineer aktuell entgegen, wie Ex-Europameister Stefan Kuntz betonte: "Zu einem so frühen Zeitpunkt der Saison spielt es den Torjägern in die Karten, dass bis auf wenige Ausnahmen an allen Standorten noch Ruhe herrscht. Die Nerven werden erst richtig beansprucht, wenn es in die entscheidende Phase der Saison geht, jeder etwas zu verlieren hat und der Druck immer weiter steigt. Jetzt ist die Saison noch jungfräulich und das Nervenkostüm kein großer Faktor", so der erst kürzlich entlassene Nationaltrainer der Türkei.

Am kommenden Samstag will der Mittelstürmer der Schwaben seine Über-Form einmal mehr unter Beweis stellen, wenn es in der Bundesliga ab 15:30 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin weitergehen wird.