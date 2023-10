Terzic spricht über Suspendierung von Mega-Talent

IMAGO/Thomas Bielefeld

Paris Brunner (re.) darf beim BVB derzeit nicht mitwirken

Borussia Dortmund hat im Nachwuchsbereich hart durchgegriffen und ein Mega-Talent suspendiert, das im Alter von 17 Jahren schon mit zahlreichen Titeln und Auszeichnungen geschmückt ist und im BVB-Trikot zuvor fast nach Belieben getroffen hatte. Profi-Coach Edin Terzic ließ sich zu den Gründen allerdings nicht wirklich in die Karten blicken.

Die U19 von Borussia Dortmund muss vorerst ohne Angreifer Paris Brunner auskommen. Wie die Schwarz-Gelben am späten Mittwochabend auf der vereinseigenen Homepage mitteilten, wird "der Nachwuchsspieler bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen".

Die Gründe für die aus "disziplinarischen Gründen" erfolgte Suspendierung nannten die Dortmunder in ihrer Meldung nicht. Auch von BVB-Nachwuchsleiter Lars Ricken und U19-Coach Mike Tullberg sind bislang keine Aussagen zu den Hintergründen bekannt.

Erst Tags drauf gab BVB-Profi-Trainer Edin Terzic auf Nachfrage auf der Spieltags-Pressekonferenz vor der Partie gegen Werder Bremen einen Einblick.

"Ich glaube, dass der Verein mit dem Statement alles gesagt hat, was wir zu diesem Zeitpunkt auch sagen möchten. Er ist ein herausragend talentierter Spieler, der auch in der letzten Woche sehr gut bei uns mittrainiert hat", lobte Terzic den Youngster, fügte jedoch deutlich an: "Aber es gab da einen Vorfall, der uns zu dieser Maßnahme gezwungen hat. Über alles andere werde ich nichts sagen."

BVB-Pressesprecher Sven Westerschulze fügte mit Blick auf das Schweigen des Vereins zu Details an: "Weil Paris noch minderjährig ist, haben wir auch eine Verantwortung ihm gegenüber. Dadurch, dass er ein 17-Jähriger ist, der auch in der medialen Wahrnehmung eine große Aufmerksamkeit erfährt, haben wir den Vorgang jedoch mitgeteilt, bevor es auf anderen Wegen publik wird."

BVB: Paris Brunner gilt als schwieriger Charakter

Es nicht das erste Mal, dass Brunner von der Dortmunder Borussia, für die er seit Sommer 2020 aktiv ist, mit einer Strafe belegt wurde.

In der Vorsaison hatte der Mittelstürmer vor dem Youth-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain seinen Startelf-Platz verloren, weil er zu spät zum Treffpunkt erschienen war. Laut "Sport1" gilt Brunner als schwieriger Charakter.

Paris Brunner muss beim BVB zuschauen

Für die U19 des BVB ist Brunners Abwesenheit in sportlicher Hinsicht allerdings ein deutlicher Rückschlag. Immerhin erzielte der 17-Jährige in seinen bisherigen sieben Einsätzen in der U19-Bundesliga-West bereits zehn Treffer.

BVB-Mega-Talent Brunner räumt Auszeichnungen ab

Auch in der UEFA Youth League war er bei zwei Starts schon einmal erfolgreich, ihm gelang das einzige Tor des BVB bei der 1:2-Niederlage gegen den Nachwuchs von AC Mailand Anfang Oktober.

Anfang Juni durfte Brunner mit der deutschen U17-Nationalmannschaft den Gewinn der Europameisterschaft nach dem Finalsieg über Frankreich bejubeln. Beim großen Turnier in Ungarn wurde Brunner zudem nach seinen vier Treffern als bester Torschütze geführt und räumte den Titel als bester Spieler der U17-EM ab.

Ende August wurde Brunner schließlich vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten Spieler des Jahrgangs 2006 bedacht.

Wenig verwunderlich kamen zuletzt zudem immer wieder heiße Transfergerüchte um den begehrten Angreifer auf, der nun beim BVB vorerst von der Tribüne aus zuschauen muss.