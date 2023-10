VfB-Manager schickt deutliche Warnung ans Team

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Fabian Wohlgemuth (m.) warnt sein Team

Der VfB Stuttgart hat einen Lauf. Nach sechs Siegen aus den ersten sieben Bundesliga-Spielen steht der Klub völlig überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth mahnt zur Vorsicht und wünscht sich "ein Stück echter Unzufriedenheit".

Bei all dem Erfolg, all der Euphorie müssen die Verantwortlichen in Stuttgart leicht auf die Bremse drücken. Der Sportdirektor gibt den Mahner.

"Natürlich genießen wir die Situation", sagte Fabian Wohlgemuth dem "kicker" und gibt die Vorgabe aus: "Wir müssen uns ein Stück echter Unzufriedenheit bewahren."

VfB Stuttgart: "Dürfen uns nicht zu sehr selbst gefallen"

Wenn man dranbleiben wolle, dürfe man sich "mit der netten Beschallung und dem vielen Lob selbst nicht zu sehr gefallen", erklärte er. Wohlgemuth warnt eindringlich:" Wer glaubt, nach sieben Spieltagen ein neues Selbstverständnis von der eigenen Leistungsfähigkeit entwickeln zu können, hat ein schlechtes Gedächtnis."

Wer im Gedächtnis kramt, findet vor allem viele VfB-Misserfolge. In den vergangenen Jahren kämpften die Schwaben oft gegen den Abstieg. In diesem Frühjahr gelang erst in der Relegation gegen den Hamburger SV der Klassenerhalt. Das letzte Mal europäisch spielte der Klub 2013 (in der Europa-League-Qualifikation war damals gegen HNK Rijeka Endstation).

In der Bundesliga trifft der Bundesligist am Samstag (15:30 Uhr/sport.de-Liveticker) auf Union Berlin - ein Angstgegner, wenn man so will. 2019 schickten die Köpenicker den VfB in der Relegation in die 2. Bundesliga. In der Bundesliga gewann Stuttgart bisher keine der sechs Begegnungen.

Im Vergleich zum VfB hat Union gerade einen wahren Negativlauf und steht bei fünf Pleiten in Serie. Der VfB gewann zuletzt fünf Mal in Folge. "Union ist ein Champions-League-Teilnehmer", warnt Wohlgemuth. "Um dahin zu kommen, hat man über einen langen Zeitraum viele richtige Entscheidungen getroffen. Wir wissen, welches Format uns erwartet."