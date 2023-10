BVB-Star kratzt an Bundesliga-Rekord

IMAGO/UWE KRAFT

Julian Brandt (r.) ist unumstrittener Stammspieler beim BVB

Julian Brandt ist auch in dieser Bundesliga-Spielzeit eine absolut feste Größe bei Borussia Dortmund. In allen sieben bisherigen Partien lief der deutsche Nationalspieler auf, sechsmal davon in der Startformation des BVB. Am kommenden Freitag steht der Mittelfeldspieler vor einem neuen Karriere-Meilenstein.

Gegen Werder Bremen könnte Brandt am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) zum 300. Mal in seiner Karriere im deutschen Fußball-Oberhaus zum Einsatz kommen.

Bis dato bringt es der gebürtige Bremer auf 299 Spiele in der Bundesliga. 165 davon im Trikot von Bayer Leverkusen, 134 Mal spielte er für Borussia Dortmund, für die er seit 2019 auf Torejagd geht. 60 Treffer konnte Brandt bis dato in seiner Bundesliga-Laufbahn erzielen.

Seit der Saison 2013/2014, als ihm im Teenager-Alter bei der Werkself der Durchbruch als Erstliga-Spieler gelang, hat sich Brandt zu einem gestandenen Mittelfeldakteur entwickelt.

Allein in den letzten sieben Spielzeiten standen bei Brandt jeweils mindestens 31 Saisonspiele zu Buche. Eine Konstanz, die beim BVB ansonsten ihresgleichen sucht.

Mit seinem bevorstehenden Jubiläum kratzt der BVB-Stammspieler an einem Bundesliga-Rekord, verfehlt einen neuen Bestwert nur knapp. Sollte Brandt gegen Werder Bremen eingesetzt werden, ist er zum Zeitpunkt seines 300. Liga-Spiels 27 Jahre und 171 Tage alt.

Brandt nimmt weiteren Karriere-Bestwert ins Visier

In der 60-jährigen Bundesliga-Historie hat es nach Angaben des "kicker" zuvor nur zwei Akteure überhaupt gegeben, die bei ihrem 300. Bundesliga-Einsatz noch jünger waren: Der Rekordhalter und langjährige BVB-Keeper Eike Immel mit 27 Jahren und 116 Tagen, sowie Eintracht-Legende Karl-Heinz Körbel mit 27 Jahren und 119 Tagen.

Eine weitere Marke will der Dortmund-Star in dieser Spielzeit ebenfalls knacken. Noch nie konnte Julian Brandt bisher eine zweistellige Torausbeute in einer Bundesliga-Saison erreichen, viermal stand er am Ende eines Spieljahres schon bei neun Toren. Gegenwärtig stehen zwei Saisontore für den Nationalspieler zu Buche.