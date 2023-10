Überraschung: Sané sticht Kane beim FC Bayern erneut aus

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Beim FC Bayern zuletzt überragend: Leroy Sané

Jahrelang haftete Leroy Sané beim FC Bayern das Image des Schönspielers an. In der bisherigen Saison straft der deutsche Nationalspieler all die Zweifler und Kritiker Lügen. Von den Fans des Rekordmeisters wurde er für seinen bärenstarken Start nun zum wiederholten Male gewürdigt.

Bei der Wahl zum Bayern-Spieler des Monats September landete Sané wie schon im August ganz vorne. Das teilte der Fußball-Bundesligist auf seiner Homepage mit.

Insgesamt 39 Prozent aller Teilnehmer stimmten für Sané, der damit Shootingstar Mathys Tel (23 Prozent) und Rekordeinkauf Harry Kane (13) auf die Plätze verwies. Eine tolle Bestätigung der Anhänger für den in der Vergangenheit oftmals gescholtenen Tempodribbler.

Sanés überragende Leistungen - in elf Pflichtspielen traf er bislang sieben Mal - werden wohl bald mit der vorzeitigen Verlängerung seines noch bis 2025 laufenden Arbeitspapiers honoriert.

"Wir werden in den nächsten Wochen Gespräche führen. Natürlich ist er ein außergewöhnlich guter Spieler für Bayern München, ein Schlüsselspieler. Es wäre schön, wenn er lange in München bleiben könnte", sagte Sportdirektor Christoph Freund erst kürzlich.

Leroy Sané glänzt nicht nur beim FC Bayern

Auch in der deutschen Nationalmannschaft war Sané während der jüngsten USA-Reise einer der Aktivposten, Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann setzt auf den 27-Jährigen.

"Ich hoffe, dass er die Leistung, diesen Lauf beibehält bis zum nächsten Sommer. Ich hoffe, dass er für sich den Schlüssel hat, dass er diese Leistung konstant bringen kann", sagte der neue Bundestrainer.

Sané habe "alle Veranlagungen, Spiele immer entscheiden zu können", betonte Nagelsmann: "Er ist unglaublich schwer zu greifen im Eins gegen Eins. Wenn er nach innen zieht mit seinem linken Fuß, hat er einfach herausragenden Fähigkeiten."

Davon scheinen auch die Fans des FC Bayern mittlerweile überzeugt zu sein.