Enthüllt: DFB-Stars bekommen Extra-Aufgaben von Nagelsmann

IMAGO/Ulises Naranjo

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die EM im Blick

Die Länderspielphase ist gerade beendet, erst in vier Wochen geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit den Partien gegen die Türkei und Österreich weiter. Doch wer glaubt, dass die DFB-Stars bis dahin Ruhe vor Julian Nagelsmann haben, liegt falsch. Für den großen Traum vom EM-Erfolg beschäftigt der Bundestrainer die Spieler auch während der länderspielfreien Zeit.

Julian Nagelsmann hat seit seiner Amtsübernahme als Bundestrainer mit Blick auf die in weniger als acht Monaten beginnende Heim-EM keine Zeit zu verlieren. Immer wieder bat der 36-Jährige die DFB-Stars in den letzten Tagen an die Taktiktafel oder zu Gruppen- und Einzelgesprächen, um seine Spielidee zu vermitteln, immer wieder Griff er im Training ein, ordnete neu und kommunizierte viel.

So viel, dass einige Spieler, wie Niclas Füllkrug im "kicker", hervorhoben, wie "intensiv und anspruchsvoll" die Arbeit unter Nagelsmann "auf dem Platz, aber auch im Kopf" sei. "Es ist viel zu bearbeiten, um die Idee des Trainers umzusetzen", versicherte Füllkrug.

Damit jene Idee auch hängen bleibt, lässt Nagelsmann auch die Zeit bis zum nächsten Aufeinandertreffen Mitte November (18.11. in Berlin gegen die Türkei, LIVE bei RTL, und am 21.11. in Wien gegen Österreich) nicht tatenlos verstreichen. Laut "kicker" will er die DFB-Stars während der kommenden vier Wochen "kontaktieren und beschäftigen".

Wie das aussehen könnte, verriet Nagelsmann selbst kurz nach dem 2:2 gegen Mexiko. "Ich mache mir Gedanken, wie man die Jungs erreichen kann", sagte er in einer Medienrunde und fügte an: "Ich will den Vereinstrainern nicht reinreden, trotzdem werde ich Szenen rausschneiden, die wir den Spielern schicken und besprechen."

Nagelsmann bittet DFB-Stars zum Videostudium

Per Videostudium sollen sich Füllkrug und Co. also weiterbilden, um den Nagelsmann-Fußball möglichst schnell umsetzen zu können. "Sie werden Dinge, die wir sehen wollen, geschickt kriegen, um auch Schritte zu gehen in Phasen, in denen wir uns nicht sehen", so der Bundestrainer weiter, für den bis zur Heim-EM jeder Tag zählt.

Immerhin: Bislang ist Nagelsmann sehr zufrieden mit seinen neuen Schützlingen. Trotz seiner hohen Ansprüche habe bislang alles perfekt geklappt.

"Ich habe noch keine Mannschaft trainiert, die so schnell Dinge umsetzt. Das stimmt mich extrem optimistisch. Ich war absolut begeistert, deshalb mache ich mir keine Sorgen", sagte er als Fazit seines ersten Länderspiel-Doppelpacks und fügte hinzu: "Ich habe eine totale Einheit gesehen, sowohl im Hotel als auch auf dem Platz."