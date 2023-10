Transfer-Hammer? BVB arbeitet wohl an Sancho-Kehrtwende

IMAGO/Jose Breton

Jadon Sancho könnte im Winter zum BVB zurückkehren

Bei Manchester United hat Jadon Sancho keine Zukunft mehr. Seit geraumer Zeit wird der BVB mit dem 23-Jährigen in Verbindung gebracht. Nun könnte Borussia Dortmund bei dem Linksaußen in die Vollen gehen und Sancho im Winter zurück in die Bundesliga holen.

Anfang Oktober machte BVB-Sportdirektor deutlich, dass Borussia Dortmund keinerlei Interesse an einer Rückholaktion von Jadon Sancho habe. "Ich habe mich selber ein bisschen gewundert. Wir haben genug Optionen, im Moment haben wir einen vollen Kader", sagte der 43-Jährige gegenüber "Sky".

Der frühere BVB-Profi ist bei Manchester United nach seiner Kritik an Trainer Erik ten Hag in Ungnade gefallen und wird den englischen Fußball-Rekordmeister im Winter verlassen müssen. Zuletzt wurde der gebürtige Engländer mit einer ganzen Reihe an Klubs in Verbindung gebracht. Unter anderem sollen der FC Barcelona und Juventus Turin an einer Verpflichtung Interesse zeigen.

Bekommt der BVB Jadon Sancho zum Schnäppchenpreis?

Nun will "ESPN" jedoch erfahren haben, dass sich Borussia Dortmund im Winter wider Erwarten doch um eine Verpflichtung des Engländers bemühen will. Die Westfalen streben demnach eine Leihe des 23-Jährigen an, der bereits zwischen 2017 und 2021 die Schuhe für die Schwarz-Gelben schnürte.

Ein Problem könnte das Gehalt von Sancho darstellen. Rund 300.000 Pfund, umgerechnet fast 350.000 Euro, kassiert dieser bei den Red Devils pro Woche. Der Angreifer müsste daher für eine Rückkehr in die Bundesliga Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, so "ESPN" weiter.

Auch das Online-Portal "United Muppetier" will von dem Interesse der Dortmunder an ihrem ehemaligen Shootingstar erfahren haben. Demnach sehen die Westfalen eine halbjährige Leihe von Sancho vor.

Zudem soll in den Vertrag eine Kaufoption in Höhe von gerade einmal 35 Millionen Euro integriert werden, die der BVB im kommenden Sommer ziehen könnte.