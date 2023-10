Hertha BSC verhandelt intensiv mit Duo

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Hertha-Trainer Pal Dardai kann wohl weiter auf zwei Top-Talente setzen

Sportlich hat sich Hertha BSC in den vergangen Wochen wieder gefangen, feierte zuletzt wichtige Siege, wie der am zurückliegenden Spieltag gegen den FC Schalke 04 (2:1). Nun soll es am besten auch in personeller Hinsicht Erfolgsmeldungen geben. Zwei Profis, die für die Zukunft stehen, sollen verlängern. Doch einfach wird das offenbar nicht.

Hertha BSC musste sich nach einem schwachen Saisonstart in der 2. Bundesliga zwar erst einmal schütteln, doch mittlerweile ist der Absteiger der Vorsaison im Unterhaus angekommen und hat sich mit dem derzeitigen neunten Tabellenplatz im Mittelfeld der Liga etabliert. Langfristig soll der Weg allerdings noch weiter nach oben gehen, am besten in Richtung Aufstieg.

Damit dieses große Ziel gelingt, basteln die Verantwortlichen derzeit im Hintergrund am Kader für die Zukunft. Nun hat "Bild" enthüllt, dass zwei sogenannte Rohdiamanten hierbei eine entscheidende Rolle spielen sollen.

Konkret geht es dabei um den erst 17-jährigen Angreifer Ibrahim Maza und den ebenfalls erst 17-jährigen Bence Dardai, Sohn von Trainer Pal Dardai und im offensiven Mittelfeld beheimatet.

Beide Top-Talente haben nur noch bis zum kommenden Sommer Vertrag. Das soll sich schnellstmöglich ändern, erfuhr das Boulevard-Blatt. Die Verhandlungen sind derzeit in vollem Gange, heißt es.

Hertha BSC in zähem Poker mit Dardai

Allerdings ist die Konkurrenz groß und die Wahrscheinlichkeit nicht gerade gering, dass sich Dardai und Maza anderweitig umschauen.

Letztgenannter hat laut dem Bericht lukrative Angebote anderer (nicht genannter) Klubs vorliegen, Dardai soll derweil von Borussia Mönchengladbach umworben werden, zudem sollen Vereine aus Italien die Angel ausgefahren haben. Deshalb stocken die Verhandlungen mit Dardai derzeit, wie "Bild" weiter schreibt.

Das Duo soll die Berliner nach Wunsch der Klub-Verantwortlichen zurück in die Bundesliga führen und zusammen mit anderen Talenten aus dem Nachwuchs das neue Gesicht von Hertha BSC bilden.

Schon vor Kurzem hatte der Klub entsprechend ein wichtiges Signal für die Zukunft gesetzt und die Verlängerung mit Marten Winkler bekanntgegeben. Der 20-Jährige unterschrieb bis 2027 bei den Berlinern. Folgen Maza und Dardai?