Sensations-Rückkehr? Messi reagiert auf Barca-Gerüchte

IMAGO/Sam Navarro

Lionel Messi steht bei Inter Miami unter Vertrag

Lionel Messi wurde in den letzten Wochen immer wieder mit einer möglichen Rückkehr nach Europa in Verbindung gebracht. Vor allem sein langjähriger Ex-Klub FC Barcelona wurde gehandelt, wenn es um ein mögliches Leihgeschäft mit dem Weltmeister-Kapitän ging. Jetzt hat sich Messi selbst zu den jüngsten Spekulationen geäußert.

Anlass der Gerüchte war das bevorstehende Saisonende für Inter Miami in der Major League Soccer am kommenden Wochenende. Nach dem letzten MLS-Spiel am nächsten Sonntag (0:00 Uhr deutscher Zeit) legt der Klub aus Florida seine Winterpause ein - in der MLS wird per Jahresliga gespielt.

Um eine mehrwöchigen Spielpause ausgerechnet in der Phase, in der mit der argentinischen Nationalmannschaft wichtige Qualifikationsspiele anstehen werden, im Rhythmus zu bleiben, keimten die Spekulationen über eine befristete Barca-Rückkehr zuletzt immer mehr auf.

Im Rahmen der letzten Länderspielphase, als Messi mit dem amtierenden Weltmeister sowohl gegen Paraguay (1:0) als auch gegen Peru (2:0) erfolgreich war, stellte der 36-Jährige klar, dass er nicht an ein kurzes Intermezzo zurück in der spanischen LaLiga denkt: "Nein, Nein! Ich werde trainieren, unser nächstes Spiel bestreiten und versuchen, im November so gut wie möglich hier in der Nationalmannschaft zu sein", so der mehrmalige Weltfußballer.

Nach dem letzten Saisonspiel mit Inter Miami steht für Messi knapp vier Wochen lang kein Pflichtspiel an, ehe es mit der Albiceleste in der WM-Quali in die Prestigeduelle gegen Uruguay (17. November) und Brasilien (22. November) geht.

Messi freut sich auf Weihnachten in der Heimat

La Pulga kündigte an, bei diesen wichtigen Spielen trotz der Wettkampfpause auf Vereinsebene in Bestform sein zu wollen.

"Danach werde ich die Feiertage in Argentinien genießen. Es ist das erste Mal, dass ich im Dezember mehr freie Tage haben werde, mit den Feiertagen, in aller Ruhe und mit meinen Leuten. Im Januar werde ich wieder zurückkehren, um die Vorbereitung zu beginnen. Ich werde von vorne anfangen und mich wie immer so gut wie möglich vorbereiten", führte Messi im Hinblick auf seine Planungen in den USA weiter aus.

Die argentinische Fußball-Ikone hat beim Inter Miami FC einen Vertrag bis Ende 2025. In der laufenden MLS-Saison hatte der Klub den Einzug in die Playoffs verpasst, sodass die Spielzeit 2023 für Inter Miami nach dem kommenden Wochenende beendet ist.