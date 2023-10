Neue Kaderpläne bei Hertha BSC enthüllt

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Auch Bence Dardai (r.) soll langfristig bei Hertha BSC bleiben

Mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich Absteiger Hertha BSC nach dem katastrophalen Saisonstart einigermaßen rehabilitieren können. Mit positiven Nachrichten rund um die Kaderplanung soll der Aufwärtstrend nun weiter befeuert werden.

Dreimal verlor Hertha BSC zu Saisonbeginn zu Null, stürzte zunächst auf einen Abstiegsplatz in der zweiten Liga ab. Seitdem haben sich die Berliner aber gefangen, konnten sich im Tableau immerhin schon auf Platz neun verbessern.

Der direkte Wiederaufstieg als großes Saisonziel scheint somit zumindest noch in Reichweite, weist der momentane Tabellenzweite Hamburger SV doch überschaubare fünf Punkte mehr auf dem Konto auf.

Unabhängig der künftigen Ligazugehörigkeit treibt die Alte Dame ihre Personalplanung intensiv voran. Nach Informationen der "Bild" arbeitet Hertha BSC derzeit intensiv daran, zwei seiner größten Talente langfristig an den Klub zu binden.

Laut dem Zeitungsbericht sollen die beiden 17-jährigen Youngsters Bence Dardai und Ibrahim Maza unbedingt über den Sommer 2024 in Berlin gehalten werden. Bei beiden Mittelfeldspielern läuft der aktuelle Vertrag im nächsten Jahr nämlich aus. Um die Angelegenheiten möglichst zeitnah zu klären, sollen derzeit schon konkrete Verhandlungen stattfinden.

Bence Dardai schon sechsmal eingewechselt

Ibrahim Maza soll bereits attraktive Offerten anderer Vereine auf dem Tisch liegen haben, soll aber in der Hauptstadt gehalten werden. In der Zweitliga-Saison kam er 2023/2024 noch überhaupt nicht zum Einsatz, nachdem er sich im Sommer einer Knie-Operation unterziehen musste. Sein Profi-Debüt hatte er schon in der letzten Saison in der ersten Liga gefeiert, damals sogar am 34. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg einen Treffer beigesteuert.

Bence Dardai soll ebenfalls Herthaner bleiben. Der jüngste Sohn von Cheftrainer Pal Dardai hat in der laufenden Spielzeit bereits gute Leistungen gezeigt und wirkte sechsmal als Einwechselspieler mit. Er gilt als vielversprechendes Talent auf der Zehner-Position und soll ebenfalls langfristig bleiben.