Füllkrug spricht über Verhältnis zu Reus

IMAGO/UWE KRAFT

Marco Reus und Niclas Füllkrug harmonieren beim BVB bislang bestens

Nach vier Jahren kehrte Niclas Füllkrug Werder Bremen im Spätsommer den Rücken und wechselte zum BVB. Vor dem Wiedersehen mit seiner alten Liebe hat der Nationalstürmer jetzt über den Start in Dortmund und seine kongenialen Partner gesprochen.

Rund 13 Millionen Euro Ablöse investierte der BVB auf der Zielgeraden der Transferperiode in die Dienste von Niclas Füllkrug. Seither war der 30-Jährige in sieben Pflichtspielen an drei Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, eine Vorlage).

Mit seinen ersten Wochen beim Vizemeister ist der Angreifer durchaus zufrieden. "Ich bin in einer sehr turbulenten Zeit mit vielen Spielen gekommen, in denen ich direkt auch schon Einfluss nehmen konnte. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es länger dauert, bis ich hier Fuß fasse", verriet Füllkrug nun in einem Interview auf der Werder-Homepage.

Von seinen neuen Teamkollegen sei er "super aufgenommen" worden, einige Borussia-Akteure kannte er freilich bereits aus der DFB-Elf. Dies sei "ein Vorteil", so Füllkrug.

Über die bisherigen Ergebnisse des BVB sagte der Neuzugang: "Wir haben in einigen Themen wirklich noch Luft nach oben, gewinnen aber aktuell unsere Spiele. Damit sind wir auf einem ordentlichen Weg, um erfolgreich zu sein."

BVB-Pleite im Vorjahr "kein großes Thema"

Am Freitagabend will Füllkrug ausgerechnet gegen Werder Bremen die nächsten drei Punkte holen. Im Vorjahr stand er noch auf der anderen Seite, als die Hanseaten als Aufsteiger sensationell mit 3:2 im Signal Iduna Park gewannen.

"Das Spiel kam ein oder zwei Mal zur Sprache, ist in der Kabine des BVB aber kein großes Thema", stellte Füllkrug klar.

An der Weser hatte der Routinier gemeinsam mit Marvin Ducksch ein kongeniales Sturmduo gebildet. Einen geeigneten "Nachfolger" hat er in Schwarz-Gelb zwar noch nicht gefunden, betonte jedoch: "Ich habe das Gefühl, dass ich mich mit Marco Reus fußballerisch gut verstehe und wir voneinander profitieren."